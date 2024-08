Opeth können sich gemeinsame Tour mit Europe vorstellen

Am vergangenen Wochenende waren Opeth zu Gast beim Wacken Open Air und gaben natürlich auch das ein oder andere Interview. Im Gespräch mit Marcus Schleutermann von EMP sprachen Sänger Mikael Åkerfeldt und Gitarrist Fredrik Åkesson über das neue Album. Darauf ist unter anderem auch Joey Tempest von Europe zu hören.

THE LAST WILL AND TESTAMENT ist das 14. Studioalbum von Opeth und wird am 11. Oktober 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen. Fredrik Åkesson kommentiert dazu: „Ich bin wirklich zufrieden damit. Wir haben erneut im Rockfield in Wales aufgenommen. Dies ist also das dritte Mal, dass wir in Rockfield waren. Ich würde sagen, es unterscheidet sich von jedem anderen Album. Auf jeden Fall.“

Europe zu Gast bei Opeth

Darauf angesprochen, wie die Zusammenarbeit mit dem Europe-Frontmann lief, erzählte Åkerfeldt: „Tempest klingt nicht wie Tempest in ‚The Final Countdown’. Ich hatte ihn bei mir zu Hause und fragte ihn: ‚Könntest du ein paar Zeilen singen?’ Er antwortete: ‚Lass uns den Aufnahmeknopf drücken.’ Damals hatte ich den Text noch nicht fertig, aber er klingt wirklich großartig. Ich bin ein großer Europe-Fan, da ich Schwede bin. Ich liebe sie. Und ich denke, dass es für ihn ein bisschen anders ist, auf dieser Platte zu sein, denn sie klingt überhaupt nicht wie eine Europe-Platte.“

