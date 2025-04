Judas Priest befassen sich nicht nur gedanklich bereits mit dem Nachfolger ihres aktuellen Erfolgsalbums INVINCIBLE SHIELD, welches im März 2024 erschienen ist. Einzelheiten wollte Lead-Gitarrist Richie Faulkner im Interview mit PowerOfMetal.cl nicht preisgeben. Des Weiteren gab der 45-Jährige Auskunft über die Pläne der britischen Heavy Metal-Götter für das laufende Jahr.

Noch geheim…

Konkret antwortete der Blondschopf auf die Frage, ob Judas Priest bereits mit den Arbeiten am Material für ein neues Album begonnen haben, mit: „Ja, wir arbeiten immer an Ideen und daran, was wir als nächstes machen könnten. So überlegen wir: Wenn wir es machen, wir würde es klingen? Was würden wir in kreativer Hinsicht erreichen wollen? Über solche Sachen sprechen wir immer. Wir werden aber abwarten und schauen müssen. Im Augenblick kann ich noch nicht zu viel sagen.“

Alsdann führte Faulkner aus, was das Quintett im restlichen 2025 sowie danach vorhaben. „Erst geht es nach Südamerika, in ein paar Wochen. Dann spielen wir im Sommer in Europa die sogenannte ‘Shield Of Pain’-Tour. Dieses Jahr ist nämlich das 35. Jubiläum des Longplayers PAINKILLER. Also zelebrieren wir diese Platte, außerdem feiern wir immer noch das INVINCIBLE SHIELD-Album. Das ist also ‘Shield Of Pain’. Damit ziehen wir durch Europa. Und weitergehend schauen wir uns gerade ein paar Gelegenheiten für nach 2025 an. 2026 — wer weiß? Wir gucken stets, was möglich ist — sei es ein neues Album oder eine neue Tournee. Aber für den Moment fokussieren wir uns auf Südamerika.“

