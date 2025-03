Wenn sich Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5. Juli 2025 beim „Back To The Beginning“-Ein-Tages-Festival in Birmingham von der Live-Bühne verabschieden, können die Fans mit ein paar „riesigen Superstars“ als Überraschungsgäste rechnen. Dies ließ Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello in einem Interview bei Australian Musician durchblicken.

Zunächst legte Morello dar, wie er zu der Ehre kam, bei dem hochkarätig besetzten Event als musikalischer Direktor zu fungieren. „Das kam so zustande, dass mich Sharon und Ozzy Osbourne gefragt haben, ob ich es machen will. Sie überraschten mich eines Tages und sagten: ‘Es wird eine weitere Black Sabbath-Show mit allen vier Originalmitglieder geben — Ozzys letztes Konzert überhaupt. Wir wollen einen großen Feiertag haben — wirst du uns dabei helfen, ihn zu kuratieren?’ Ich meinte nur: ‘Das ist verrückt, aber ja, natürlich.’“

Bescheid gesagt

Des Weiteren führte der wegweisende Musiker aus: „Black Sabbath erfanden den Heavy Metal. Und Ozzy Osbourne hat die Musik geschaffen, die mich dazu inspiriert hat, acht Stunden am Tag zu üben. Also schulde ich Ozzy und Black Sabbath eine Menge. Es ist eine Ehre, ein Teil davon zu sein. […] Zuerst haben wir ein sehr simples Ziel — nämlich diesen Tag zum tollsten in der Geschichte des Heavy Metal zu machen. Ihr habt wahrscheinlich das Line-up gesehen. Und lass mich dir sagen: Es wird an diesem Tag auch ein paar riesige Superstars als Überraschung geben. Die Idee ist, die Bedeutung dieser Band wirklich zu honorieren, damit es die ganze Welt für immer weiß.“

So drehen Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon, Guns N’ Roses, Tool und Rival Sons ihre Verstärker in Birmingham auf. Des Weiteren gibt es Gasteinlagen von Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan & Slash, Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Jake E. Lee, Jonathan Davis (Korn), K.K. Downing, Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Scott Ian (Anthrax), Sleep Token II (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Tom Morello (Rage Against The Machine), Wolfgang Van Halen, Zakk Wylde, Vernon Reid (Living Colour), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), David Ellefson (The Lucid, Dieth, Kings Of Thrash, ehemals Megadeth), Whitfield Crane (Ugly Kid Joe) sowie Ozzy Osbourne-Produzent Andrew Watt. Als Moderator fungiert der Metal-affine Schauspieler Jason Momoa.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

