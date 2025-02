Black Sabbath: Diese Songs spielen sie live am meisten

auch interessant

Zu Beginn dieses Monats kündigten Black Sabbath in den Sozialen Medien ein letztes Konzert an. Das eintägige Festival unter dem Namen „Back To The Beginnings“ markiert das Ende von über 50 Jahren Band-Geschichte.

So werden sich Black Sabbath im Juli in Originalbesetzung noch ein letztes Mal von ihren Fans verabschieden. Der perfekte Zeitpunkt, um einen Rückblick auf die unzähligen Live-Auftritte der Band zu werfen und zu untersuchen, welche Lieder die Band am liebsten zum Besten gab – und welche Songs dabei eher unter den Tisch fielen.

Black Sabbath – BLACK SABBATH (1970)

Am meisten gespielt: ‘Black Sabbath’ (1,038-mal)

‘Black Sabbath’ (1,038-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Sleeping Village’ (17-mal)

Black Sabbath – PARANOID (1970)

Am meisten gespielt: ‘Paranoid’ (1,094-mal)

‘Paranoid’ (1,094-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Hand Of Doom’ (102-mal)

Black Sabbath – MASTER OF REALITY (1971)

Am meisten gespielt: ‘Children Of The Grave’ (958-mal)

‘Children Of The Grave’ (958-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Lord Of The World’ (16-mal)

Black Sabbath – VOL. 4 (1972)

Am meisten gespielt: ‘Snowblind’ (468-mal)

‘Snowblind’ (468-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Wheels Of Confusion’/‘The Straightener’ (jeweils sechsmal)

Black Sabbath – SABBATH BLOODY SABBATH (1973)

Am meisten gespielt: ‘Sabbath Bloody Sabbath’ (166-mal)

‘Sabbath Bloody Sabbath’ (166-mal) Am wenigsten gespielt: ‘A National Acrobat’ (siebenmal)

Black Sabbath – SABOTAGE (1975)

Am meisten gespielt: ‘Symptom Of The Universe’ (169-mal)

‘Symptom Of The Universe’ (169-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Supertzar’/‘Thrill Of It All’ (jeweils einmal)

Black Sabbath – TECHNICAL ECSTASY (1976)

Am meisten gespielt: ‘Dirty Women’ (307-mal)

‘Dirty Women’ (307-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Back Street Kids’ (zweimal)

Black Sabbath – NEVER SAY DIE! (1978)

Am meisten gespielt: ‘Never Say Die’ (40-mal)

‘Never Say Die’ (40-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Junior’s Eyes’ (einmal)

Black Sabbath – HEAVEN AND HELL (1980)

Am meisten gespielt: ‘Neon Nights’ (460-mal)

‘Neon Nights’ (460-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Lonely Is The World’ (21-mal)

Black Sabbath – MOB RULES (1981)

Am meisten gespielt: ‘The Mob Rules’ (299-mal)

‘The Mob Rules’ (299-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Falling Of The Edge Of The World’ (sechsmal)

Black Sabbath – BORN AGAIN (1983)

Am meisten gespielt: ‘Hot Line’ (62-mal)

‘Hot Line’ (62-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Keep It Warm’ (sechsmal)

Black Sabbath – SEVENTH STAR (1986)

Am meisten gespielt: ‘Heart Like A Wheel’ (58-mal)

‘Heart Like A Wheel’ (58-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Angry Heart’ (einmal)

Black Sabbath – THE ETERNAL IDOL (1987)

Am meisten gespielt: ‘The Shining’ (104-mal)

‘The Shining’ (104-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Glory Ride’ (elfmal)

Black Sabbath – HEADLESS CROSS (1989)

Am meisten gespielt: ‘Headless Cross’ (183-mal)

‘Headless Cross’ (183-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Call Of The Wild’ (fünfmal)

Black Sabbath – TYR (1990)

Am meisten gespielt: ‘Anno Mundi’ (38-mal)

‘Anno Mundi’ (38-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Feels Good To Me’/‘Odin’s Court’ (jeweils einmal)

Black Sabbath – DEHUMANIZER (1992)

Am meisten gespielt: ‘Time Machine’ (104-mal)

‘Time Machine’ (104-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Letters From Earth’ (einmal)

Black Sabbath – CROSS PURPOSE (1994)

Am meisten gespielt: ‘I Witness’ (48-mal)

‘I Witness’ (48-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Immaculate Deception’ (21-mal)

Black Sabbath – FORBIDDEN (1995)

Am meisten gespielt: ‘Can’t Get Close Enough’ (57-mal)

‘Can’t Get Close Enough’ (57-mal) Am wenigsten gespielt: ‘I Won’t Cry For You’ (einmal)

Black Sabbath – 13 (2013)

Am meisten gespielt: ‘God is Dead?’ (84-mal)

‘God is Dead?’ (84-mal) Am wenigsten gespielt: ‘Loner’ (einmal)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.