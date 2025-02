Sharon Osbourne bestätigt Ozzys Bühnenabschied

Foto: Getty Images for The Recording A, Kevin Winter. All rights reserved.

auch interessant

Es ist dieser Tage DIE Neuigkeit für Fans von Black Sabbath und Ozzy Osbourne: Unter der Flagge „Back To The Beginning“ soll am 5. Juli ein Ein-Tages-Festival im Birminghamer Villa Park stattfinden, bei dem die Heavy Metal-Legenden in Originalformation ihr letztes Konzert geben. Und auch Frontmann Ozzy, der in den letzten Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, wird nach diesem Auftritt in Live-Rente gehen.

Empfehlung der Redaktion Black Sabbath treten ein letztes Mal live auf Heavy Metal Black Sabbath laden im Juli 2025 in Birmingham zum Ein-Tages-Festival "Back To The Beginning" inklusive Ozzys finaler Show und etlichen Gästen. Zwar war dies bereits angekündigt, wurde aber auch von Ozzys Ehefrau und Managerin Sharon in einigen Interviews bestätigt. Im Gespräch mit BBC News erklärte sie: „Es geht ihm wirklich großartig. Er ist so aufgeregt, wieder mit den Jungs und all seinen Freunden zusammen zu sein. Es ist für alle aufregend.“ Zuletzt musste der Prince Of Darkness seine Tournee 2023 nach einer umfangreichen Wirbelsäulenoperation unterbrechen. Zudem wurden seine „No More Tours 2“-Shows aufgrund von Krankheit, der Pandemie und logistischen Problemen mehrmals verschoben.

„I love you and good night.“

Laut Sharon wird Ozzy nach dem Villa Park-Event keine weiteren Shows mehr spielen. „Ozzy hatte keine Gelegenheit, sich von seinen Freunden und Fans zu verabschieden. Und er hat das Gefühl, dass es keinen Abschluss gegeben hat“, erklärt sie. „Das wird sein Abschluss.“ Auch gegenüber Reuters konstatiert sie: „Für Ozzy heißt es jetzt definitiv: ‘Ich liebe euch und gute Nacht.’“ Außerdem sei er „sehr dankbar, dass er dies tun kann.“

Empfehlung der Redaktion Black Sabbath: Alle Mitglieder werden „Freeman of Birmingham” Heavy Metal Nicht nur Ozzy Osbourne soll die höchste Ehre seiner Heimatstadt zuteil werden. Alle Black Sabbath-Originalmitglieder sollen „Freeman of Birmingham” werden. An diesem Tag werden zahlreiche Hochkaräter Teil des Festivals und der Verabschiedung von Black Sabbath und Ozzy Osbourne sein. Rage Against The Machines Tom Morello, der als musikalischer Leiter der Veranstaltung fungiert, nennt es „die größte Heavy-Metal-Show aller Zeiten.“ Laut Sharon „werden verschiedene kleine Gruppen auftreten, aber sie sind alle Ikonen.“ Aus einigen Gästen formiert sich eine Art Supergroup, die „ein paar Sabbath-Songs und ein paar Ozzy-Songs spielen. Und sie werden alles miteinander vermischen.“

Der gesamte Erlös des Festivals wird für gute Zwecke gespendet: Der Organisation Cure Parkinson’s, dem Birmingham Children’s Hospital und dem Acorn Children’s Hospice.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.