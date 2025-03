auch interessant

Das Ozzfest war eine Institution, was Festivals angeht. Initial hätte es das Event jedoch gar nicht geben müssen, hätten gewisse Leute nichts gegen Ozzy Osbourne gehabt. Doch um diese Geschichte komplett zu erzählen, müssen wir ein wenig weiter ausholen. So wird der Bühnenabschied im Sommer in Birmingham nicht das erste Mal sein, dass sich der heute 76-Jährige zur Ruhe setzt.

Der Dino ist los

Bereits in Neunziger Jahren verlegte sich die Black Sabbath-Legende schon einmal aufs Altenteil. Damals vermuteten seine Ärzte, dass der „Prinz der Dunkelheit“ an Multipler Sklerose oder Parkinson leiden könnte. Deswegen zog Ozzy Osbourne 1992 im zarten Alter von 44 Jahren nach der „No More Tours“-Tour einen zwischenzeitlichen Schlussstrich unter seine Karriere. 1995 hatte er jedoch genug vom heimischen Sofa — seine Gattin und Managerin Sharon sollte ihn zurück auf die Bühne bringen. Damals war das von Jane’s Addiction-Sänger Perry Farrell gegründete Lollapalooza eine noch größere Nummer als heute — und in Sharons Augen genau das Richtige für das Comeback ihres Mannes.

Also bot sie die Heavy Metal-Ikone dort an, stieß jedoch auf wenig Gegenliebe. „Sie rief die Organisatoren des Lollapalooza an“, erinnert sich der Musiker in seiner 2010 veröffentlichten Biografie ‘I Am Ozzy’. „Und sie sagten ihr, sie solle sich verpissen. ‚Ozzy Osbourne? Der ist doch ein Dinosaurier‘, sagten sie in wenigen Worten.“ Die Gegenreaktion ließ nicht lange auf sich warten. „Ich dachte einfach: Pfeif‘ auf sie“, sagte Sharon im Gespräch beim britischen Metal Hammer. „Wenn das Lollapalooza nicht in der Lage war, zu sehen, was Ozzy ihnen geben konnte, dann werden wir uns unsere eigene Metal-Version einfallen lassen — nur besser.“

Gesagt, getan: 1996 ging das Ozzfest zum ersten Mal über zwei Bühnen — in Phoenix und Los Angeles. Neben Osbourne waren unter anderem Slayer, Danzig, Biohazard, Sepultura, Fear Factory, Neurosis, Powerman 5000 und Coal Chamber mit von der Partie. Das letzte Ozzfest fand 2018 in Los Angeles mit Rob Zombie, Marilyn Manson, Jonathan Davis, Body Count, Zakk Sabbath, Devil Driver und Wednesday 13 statt.

