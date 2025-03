Die kompletten Interviews mit allen Band-Mitgliedern von Arch Enemy findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Alissa, BLOOD DYNASTY könnte das Arch Enemy-Album mit dem meisten Klargesang sein, gekrönt von deiner großartigen Performance beim Cover ‘Vivre Libre’. Was bedeutet dir die Freiheit, dieses Potenzial mehr zu erkunden und diese andere Seite von dir zeigen zu können?

Alissa White-Gluz: Ich fühle mich wirklich gut damit, meine Stimme in dieser Form auszudrücken – endlich. Tatsächlich habe ich dieses Stück mit meinem kleinen portablen Studio komplett allein aufgenommen. Es war entspannt und befreiend, einfach ohne jeglichen Druck oder Erwartungen von außerhalb zu singen. Natürlich würde ich es bevorzugen, in dieser Art in einem eigenen Song zu singen, den wir speziell dafür schreiben und auf den stärksten Teil meines Stimmumfangs zuschneiden, doch ‘Vivre Libre’ trifft meine Präferenzen dahingehend ziemlich gut.

Pure Liebe zum Singen

Für mich fühlt sich diese Seite meiner Stimme sehr vertraut an. Ich singe täglich in dieser sowie vielen anderen Formen, einfach aus purer Liebe zum Singen. Genau so begann ich mit dem Gesang, als ich ein Kind war. Dennoch merke ich, dass ein großer Teil der Welt noch immer nicht weiß, dass ich überhaupt auf diese Weise klar singen kann. Ich freue mich darauf, diese Seite von mir mit Arch Enemy mehr und mehr zeigen zu können, aber auch in meinen Soloprojekten.

Burnout

AWG: Ich werde nicht lügen: Es zerstört die eigene Seele. Künstler werden ständig in den Staub geworfen. Ich habe in meinem Leben schon wirklich viele „normale“ Jobs ausgeübt, zum Beispiel als Lehrerin, Projektleiterin für soziale Entwicklung in einer Stadt, als Grafik-Designerin und so weiter. Keiner dieser Jobs hat meine Energie-Reserven derart aufgebraucht wie die Musik. Ich muss eine gesundere Weise finden, mit diesem Druck umzugehen, denn im Moment leide ich unter einem totalen Burnout. Ich hoffe inständig, die Industrie kann ihren Fokus wieder zurück auf die Künstler legen, damit wir in naher Zukunft nicht in einer Welt ohne Musik und Kunst leben müssen.

