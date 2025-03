auch interessant

Joey Concepcion lebt aktuell den Traum vieler Metal-Fans. Denn 2023 schaffte es der langjährige Arch Enemy-Fan und Schüler des ehemaligen Arch Enemy-Gitarristen Christopher Amott, Teil seiner Lieblings-Band zu werden. In einem Interview mit Loaded Radio spricht Gründungsmitglied und Gitarrist Michael Amott jetzt über Concepcions Beitritt.

Träume werden wahr

Auf die Frage, was Concepcion zu Arch Enemy mitbringt, antwortet Michael Amott Folgendes. „Wir waren das ganze letzte Jahr mit ihm auf Tour, was echt cool war. Das war großartig. Er ist einfach ein wirklich netter Kerl, was einfach echt wichtig ist. Und dann ist er auch noch ein phänomenaler Gitarrist, was auch toll ist.

Es macht Spaß, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der noch etwas frischer ist als wir“, erklärt Michael. „Wir sind jetzt schon so oft um die Welt gereist – [wir] machen das jetzt schon so lange – also ist es lustig, wenn jemand Neues an Bord kommt. Und er ist sehr aufgeregt. Er ist schon sein ganzes Leben lang ein Fan, mehr oder weniger. Er hat mir erzählt, dass er seine erste Arch Enemy-CD gekauft hat, als er zwölf war. Das ist also schon etwas Besonderes. Metal-Träume werden also doch wahr.“

Gitarristenwechsel

Ich kannte ihn schon lange, bevor er bei Arch Enemy gespielt hat, und wir sind immer noch befreundet, also fühlt es sich einfach großartig an, dass es da nichts [Negatives] auf persönlicher Ebene gibt. Ich glaube, er wollte einfach etwas anderes machen. Er ist ein Jahr lang zu Hause geblieben, und jetzt ist er wieder mit einem neuen Projekt beschäftigt. Aber ja, ich wünsche ihm alles Gute. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war eine tolle Zeit. Er war ein guter Freund. Er ist immer noch ein guter Freund.“

Das große Geheimnis

Bereits zu Beginn des Monats sprach Michael Amott in einem Interview über Joey Concepcions Geschichte mit der Band. Concepcion wird auf Arch Enemys neuem Album BLOOD DYNASTY zu hören sein. BLOOD DYNASTY erscheint am 28. März über Century Media Records.

—

