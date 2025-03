auch interessant

In Kürze – genauer am 28. März – erscheint mit BLOOD DYNASTY das zwölfte Studioalbum von Arch Enemy, auf dem auch Gitarrenneuzugang Joey Concepcion zu hören ist. Allerdings nur bedingt, wie Bandchef Michael Amott im Interview mit dem Fistful Of Metal Magazin angibt. Concepcion ist seit Dezember 2023 festes Mitglied bei Arch Enemy, nachdem sich Jeff Loomis nach neun Jahren „freundschaftlich“ von der Band getrennt hatte.

Zu diesem Zeitpunkt war Joey Concepcion jedoch längst kein Fremder. Zum einen hat er 2018 bereits ausgeholfen, zum anderen besteht noch eine weitere Verbindung, was seinen Beitritt sehr einfach gemacht hat. Michael Amott erklärt es genauer: „Ehrlich gesagt war es ein Kinderspiel. Natürlich hat es geholfen, dass er einige unserer Songs bereits spielen konnte. Tatsächlich war Joey ein Schüler meines Bruders in New York, und wir waren schließlich zusammen in einer Band. Sein Stil ähnelt also sehr dem von Chris und hat viele ähnliche Phrasierungen. Arch Enemy waren außerdem eine der ersten Metal-Bands, für die Joey sich interessierte… Er ist jünger als wir alle.“ Christopher Amott war Mitbegründer und von 1995 bis 2005 sowie von 2007 bis 2012 Gitarrist von Arch Enemy.

Großartige Stimmung

Empfehlung der Redaktion Die METAL HAMMER-Aprilausgabe 2025: Arch Enemy, Smith/Kotzen, Eisbrecher u.a. Heavy Metal Arch Enemy feiern Jubiläum und veröffentlichen ein neues Album. Interviews mit allen Band-Mitgliedern, weitere aktuelle Storys sowie vieles mehr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2025. Concepcions Beteiligung an der Entstehung der neuen Songs sei indes nur in kleinem Maß vorhanden, da ein Großteil bereits fertig war, als er dazukam. „Alle Stücke waren schon ziemlich so geschrieben, wie sie auf dem Album sind. Joey kam einfach vorbei und spielte seine Soli in Schweden ein. Es war eine tolle Erfahrung, ihn dabei zu haben, und die Stimmung im Studio war großartig.“ Und das soll es noch nicht gewesen sein. Immerhin wird 2025 nicht nur das neue Album erscheinen, es wird auch das 30. Jubiläum der Melodic Death Metal-Formation begangen.

Außerdem geht es im Oktober und November zusammen mit Amorphis, Eluveitie und Gatecreeper auf große „European Blood Dynasty 2025 Tour“. Dabei stehen natürlich auch Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Die Termine für die „European Blood Dynasty 2025 Tour“:

10.10. Schleyerhalle, Stuttgart

11.10. Jahrhunderthalle, Frankfurt am Main

12.10. Zenith, München

15.10. A-Gasometer, Wien

17.10. Columbiahalle, Berlin

21.10. CH-The Hall, Zürich

05.11. Haus Auensee, Leipzig

14.11. Swiss Life Hall, Hannover

15.11. Mitsubishi Electric Hall, Düsseldorf

