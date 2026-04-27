Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kiss: Ex-Gitarrist Bruce Kulick hatte Herzklappen-OP

Ex-Kiss-Musiker Bruce Kulick mit Grand Funk Railroad im San Diego County Fair am 5. Juli 2014 in Del Mar, Kalifornien
Ex-Kiss-Musiker Bruce Kulick mit Grand Funk Railroad im San Diego County Fair am 5. Juli 2014 in Del Mar, Kalifornien
Foto: Getty Images, Daniel Knighton. All rights reserved.
von
Bruce Kulick hat eine Operation am Herzen wohlbehalten überstanden. In den Sozialen Medien gibt der Ex-Kiss-Rocker ein Status-Update.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Der frühere Kiss-Gitarrist Bruce Kulick musste jüngst unters Messer. So hat der 72-Jährige kürzlich eine Herzklappenoperation über sich ergehen lassen. Der Eingriff ist gut verlaufen, sodass sich der US-Amerikaner aktuell davon erholt. Dies berichtet der Rocker, der auch bei Grand Funk Railroad mitgemischt hat, in den Sozialen Medien.

Geglückt

So schreibt das ehemalige Kiss-Mitglied: „Die Herzklappenoperation war ein Erfolg! Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und gehe es Schritt für Schritt an. Auch bin ich dankbar für [meine Frau] Lisa und all eure Liebe und Unterstützung.“ Des Weiteren bedankt er sich bei seinem „Herzchirurgen und seinem fantastischen Personal dafür, dass sie sich um mich gekümmert haben, als ob ich ein Rock-Star wäre“.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zwischenzeitlich hatte ein Nachrichtenportal fälschlicherweise berichtet, dass es sich bei der OP um eine Notoperation gehandelt hätte. Um seinen Fans nicht unnötig Sorgen zu machen, postet Kulick ein Foto davon, wie er grinsend und beide Daumen nach oben streckend im Krankenbett liegt, und kommentiert dies mit: „Hallo zusammen, mir geht es großartig! Und dies war keine Notoperation. Wegen eines angeboren Defekt an der Aorta ist eine Klappe zu einer Gefahr geworden. Danke für eure Unterstützung!“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Vintage Classic Logo - T-Shirt
Vintage Classic Logo - T-Shirt
von Kiss
Für € 18,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Aufmunternde Worte erhielt Bruce unter anderem von seinem einstigen Band-Kollegen Gene Simmons, welcher in den Socials kommentierte: „Weiter so, Bruce! Mit Lisa an deiner Seite kannst du alles auflecken [Anspielung auf den Kiss-Klassiker ‘Lick It Up’ — Anm.d.A.]. Du weißt, dass wir dir alle die Daumen drücken. Und ich kann es nicht erwarten, dass Lisa und du ein neue Ladung Pfannkuchen für uns alle kocht.“

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Kulick ist 1984 bei Kiss eingestiegen und fungierte zwölf Jahre lang als Gitarrist bei den Schminke-Rockern. So ging es für den Musiker mit der Tournee zum 1984er-Album ANIMALIZE. Gehen musste Bruce, als die Formation 1996 in Originalbesetzung — also mit Simmons, Frontmann Pau Stanley, Gitarrist Ace Frehley sowie Schlagzeuger Peter Criss — auf Reuniontour ging. Insgesamt spielte Bruce auf sechs Studiowerken und zwei Live-Platten. 2025 trat Kulick bei der Fan-Convention „Kiss Kruise: Landlocked In Vegas“ auf, dieses Jahr soll er dabei wieder mit von der Partie sein.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Bruce Kulick Gitarrist Grand Funk Railroad Herzklappen kiss OP Operation
Kiko Loureiro hatte "viele Gründe" für Abgang bei Megadeth
Kiko Loureiro mit Megadeth beim Summer Breeze 2023, 16.8.2023
Gitarrist Kiko Loureiro räumt ein, dass ihn vielerlei Dinge dazu motiviert haben, Megadeth den Rücken zu kehren.
Der frühere Megadeth-Gitarrist Kiko Loureiro hat in einem neuen Interview bei Sixty Scales And The Truth näher erläutert, was ihn zum Ausstieg bei der Band von Dave Mustaine animiert hat. Nach neun Jahren mit der Thrash-Gruppe war für den Brasilianer Ende 2023 Schluss. So verspürte der 53-Jährige nicht nur einen Grund, seinen Hut zu nehmen. Es waren mehrere. Es kam einiges zusammen "Während ich bei Megadeth war, war es großartig", stellt der in Finnland lebende Brasilianer klar. "Keine Beschwerden. Aber es waren acht, fast neun Jahre. Und dann war ich vielleicht fünf oder manchmal sechs Monate im Jahr auf Tour.…
Weiterlesen
Zur Startseite