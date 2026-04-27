Der frühere Kiss-Gitarrist Bruce Kulick musste jüngst unters Messer. So hat der 72-Jährige kürzlich eine Herzklappenoperation über sich ergehen lassen. Der Eingriff ist gut verlaufen, sodass sich der US-Amerikaner aktuell davon erholt. Dies berichtet der Rocker, der auch bei Grand Funk Railroad mitgemischt hat, in den Sozialen Medien.

Geglückt

So schreibt das ehemalige Kiss-Mitglied: „Die Herzklappenoperation war ein Erfolg! Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und gehe es Schritt für Schritt an. Auch bin ich dankbar für [meine Frau] Lisa und all eure Liebe und Unterstützung.“ Des Weiteren bedankt er sich bei seinem „Herzchirurgen und seinem fantastischen Personal dafür, dass sie sich um mich gekümmert haben, als ob ich ein Rock-Star wäre“.

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Zwischenzeitlich hatte ein Nachrichtenportal fälschlicherweise berichtet, dass es sich bei der OP um eine Notoperation gehandelt hätte. Um seinen Fans nicht unnötig Sorgen zu machen, postet Kulick ein Foto davon, wie er grinsend und beide Daumen nach oben streckend im Krankenbett liegt, und kommentiert dies mit: „Hallo zusammen, mir geht es großartig! Und dies war keine Notoperation. Wegen eines angeboren Defekt an der Aorta ist eine Klappe zu einer Gefahr geworden. Danke für eure Unterstützung!“

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Aufmunternde Worte erhielt Bruce unter anderem von seinem einstigen Band-Kollegen Gene Simmons, welcher in den Socials kommentierte: „Weiter so, Bruce! Mit Lisa an deiner Seite kannst du alles auflecken [Anspielung auf den Kiss-Klassiker ‘Lick It Up’ — Anm.d.A.]. Du weißt, dass wir dir alle die Daumen drücken. Und ich kann es nicht erwarten, dass Lisa und du ein neue Ladung Pfannkuchen für uns alle kocht.“

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Kulick ist 1984 bei Kiss eingestiegen und fungierte zwölf Jahre lang als Gitarrist bei den Schminke-Rockern. So ging es für den Musiker mit der Tournee zum 1984er-Album ANIMALIZE. Gehen musste Bruce, als die Formation 1996 in Originalbesetzung — also mit Simmons, Frontmann Pau Stanley, Gitarrist Ace Frehley sowie Schlagzeuger Peter Criss — auf Reuniontour ging. Insgesamt spielte Bruce auf sechs Studiowerken und zwei Live-Platten. 2025 trat Kulick bei der Fan-Convention „Kiss Kruise: Landlocked In Vegas“ auf, dieses Jahr soll er dabei wieder mit von der Partie sein.

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