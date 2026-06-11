Fans in Europa, sowohl von Hatebreed als auch von Life Of Agony, dürften Freudensprünge machen. Nicht nur haben beide Bands dieses Jahr Gastspiele bei diversen Festivals – im Herbst geht es gemeinsam auf „East Coast Assault on Europe Tour 2026“. Genauer gesagt stehen im November zahlreiche Termine auf dem europäischen Festland an.

Über die Sozialen Medien verkünden Hatebreed und Life Of Agony, dass es immerhin „mehr als zwanzig Jahre gedauert hat, bis wir uns zusammengetan haben.“ Bei drei der insgesamt zwölf Konzerte rocken Hatebreed die Bühne allerdings allein. In Belgrad, Saarbrücken und bei der finalen Show werden Life Of Agony nicht mit von der Partie sein. Auch Österreich und die Schweiz sind außen vor. Dafür finden allein in Deutschland sechs Termine statt.

East Coast Assault on Europe Tour 2026

14.11. Leipzig, Haus Auensee

15.11. Berlin, Columbiahalle

16.11. Hamburg, Markthalle

17.11. Saarbrücken, Garage (ohne Life Of Agony)

18.11. Oberhausen, Turbinenhalle

20.11. Geiselwind, Eventzentrum

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Darüber hinaus geben sich Hatebreed am 20. Juni beim Hellfest in Clisson die Ehre. Auch stehen Auftritte am 23. Juni im schweizerischen Lausanne und am 25. Juni in Lindau an. Zudem soll irgendwann dieses Jahr noch ein neues Album erscheinen, an dem die Hardcore-Formation aus Connecticut in den vergangenen Monaten gearbeitet hat – und das allen Widrigkeiten zum Trotz.

Allerhand

Seit der Trennung von Chris Beattie liegen Hatebreed mit ihrem einstigen Bassisten im Clinch. Mehr als ein Jahr dauert der Rechtsstreit der beiden Parteien inzwischen an. Außerdem wurde bei Gitarrist Wayne Lozinak vergangenes Jahr ein Tumor im Gehirn entdeckt, konnte aber glücklicherweise erfolgreich entfernt werden. Lozinak ist vollständig genesen und steht wieder mit seinen Kollegen auf der Bühne.

Auch Life Of Agony sind bereits im Sommer bei einigen europäischen Festivals zu Gast. Los geht es am 21. Juni beim belgischen Graspop Metal Meeting. Dann kurz nacheinander ist die New Yorker Truppe beim Tollrock Festival (10. Juli) in Nideggen-Schmidt und beim Forestglade Festival in Eisenstadt, Österreich zu erleben. Der Höhepunkt dürfte der Auftritt am 30. Juli beim Wacken Open Air sein.

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