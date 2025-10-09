Hatebreed haben mit dem Rechtsstreit gegen ihren ehemaligen Bassisten Chris Beattie und dem Bangen um die Gesundheit ihres Gitarristen Wayne Lozinak bereits einiges um die Ohren. Trotzdem arbeiten die Amerikaner fleißig an ihrer neuen Platte. Schlagzeuger Matt Byrne gibt im Interview ein kleines Update zum Fortschritt.

„Wir haben gerade über den Sommer eine Single (‘Make The Demons Obey’ – Anm.d.Red.) veröffentlicht“, sagt er. „Unser neues Album kommt nächstes Jahr irgendwann. Ich bin mir nicht sicher, wann, aber es ist um die 90 Prozent, 85 Prozent fertig. Wir passen noch einige Dinge an, aber nächstes Jahr ist auf jeden Fall unser Ziel.“

Durch und durch Hatebreed

Byrne erzählt weiter: „Wir spielen die neue Single ‘Make The Demons Obey’ auch schon live. Wir werden sie heute Abend spielen. Sie ist sehr schnell und sehr hart. Das ist einfach Hatebreed. Sie ist durch und durch Hatebreed, also macht es viel Spaß, sie zu spielen. Es macht eigentlich immer Spaß, das neue Zeug zu spielen.“

Mit einer ausführlichen Diskografie wie der von Hatebreed ist es manchmal schwierig, die Balance zwischen den klassischen und den neueren Songs zu finden. Der Schlagzeuger hat dazu allerdings eine klare Meinung: „Wir spielen ‘I Will be Heard’ schon seit 2002. So sehr man das Lied auch liebt, es macht viel Spaß, auch mal etwas anderes zu spielen.“

Turbulenzen

Die kalifornische Hardcore-Formation hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Nach der Trennung von Bassist Chris Beattie schaltete dieser Anwälte ein und entfachte einen Rechtsstreit. Beattie betonte: „Es war nicht meine Entscheidung, die Band zu verlassen, und mein Abgang war ungerechtfertigt und geht auf irreführende sowie falsche Statements zurück.“

Seine ehemaligen Band-Kollegen äußerten sich nicht zu den Anschuldigungen und lassen nach wie vor ihre Anwälte kommunizieren. Nur Matt Byrne bekräftigte in einem Interview, dass er Beattie trotzdem gernhabe: „Ich liebe ihn. Wir sind jetzt hier und gehen getrennte Wege. Er ist nicht mehr da, und es wird etwas dauern, sich daran zu gewöhnen.“

Zu allem Überfluss musste sich Gitarrist Wayne Lozinak im August einer Operation unterziehen, bei der ihm ein gutartiger Tumor aus dem Gehirn entfernt werden musste. Der Eingriff verlief glücklicherweise gut und Lozinak feierte vor wenigen Tagen auf dem Aftershock Festival sein Comeback.

