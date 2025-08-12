Hatebreed-Gitarrist Wayne Lozinak hat sich nach seiner kürzlich erfolgten Operation am Kopf zu Wort gemeldet. Bei dem US-Amerikaner wurde am 4. August ein Gehirntumor entfernt. Nun biegt der Metaller mit guten Nachrichten um die Ecke. Es gehe im jeden Tag besser, schreibt der Musiker in den Sozialen Medien.

„Hallo zusammen!“, beginnt das Hatebreed-Mitglied seine Mitteilung. „Ich bin endlich zu Hause. Die letzte Woche war hart! Aber mir geht es jeden Tag besser. Es wird eine Weile dauern, bis ich vollständig genesen bin, aber es geht gut voran. Ich möchte euch für all die Nachrichten danken. Im Krankenhaus hatte ich mein Telefon nicht mit dabei, deswegen habe ich nicht geantwortet. Daher habe ich erst heute angefangen, mir die Nachrichten anzuschauen. Ich weiß sie wirklich zu schätzen. Sie tun mir gut. Außerdem möchte ich Kat Nacario danken! Sie blieb mit mir die ganze Woche auf dem Zimmer und kontaktierte die Leute, um sie wissen zu lassen, was los ist. Sie ist die Beste! Ich liebe dich!

Mindestens sechs Wochen Rekonvaleszenz

Mein Chirurgenteam war ebenfalls großartig! Danke auch an Krankenschwester Kim dafür, dass sie mir die beste Pflege zukommen ließ und jeden Tag nach mir schaute. Danke nochmals für all die Nachrichten! Immer weiter!“ Auf den Gehirntumor aufmerksam wurde Lozinak, als Hatebreed beim diesjährigen Download Festival spielten — dabei hatte Wayne Symptome, die auf einen Schlaganfall hindeuteten. Eine nachfolgende Untersuchung beim nächsten Tour-Stopp in Frankreich ergab dann die besagte Diagnose.

Im ersten offiziellen Statement dazu schrieben Hatebreed: „Eine CT-Untersuchung in der Notaufnahme brachte schließlich die Diagnose eines Gehirntumors ans Licht, woraufhin Wayne sofort zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach einer umfassenden 24-stündigen Untersuchung, einschließlich MRT, wurde festgestellt, dass es sich um ein gutartiges Meningeom handelt – eine langsam wachsende Masse, die vermutlich schon seit Jahren besteht.“

Vor dem Eingriff informierte Lozinak noch: „Ich werde eine Kraniotomie bekommen, bei der sie im Grunde meinen Schädel über meinem linken Ohr aufschneiden, den Tumor entfernen und alles wieder zusammenflicken. So etwas in der Art… Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Genesung dauern wird, aber sie sagten, es werden wahrscheinlich mindestens sechs Wochen sein. Das ist bei jedem anders, also wird es nur die Zeit zeigen… Aber ich werde wieder da draußen sein, sobald ich das Gefühl habe, dass ich dazu in der Lage bin — und natürlich, wenn sie mir sagen, dass es sicher ist! Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es so weit ist.“

