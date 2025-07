Kurz nach dem diesjährigen Download Festival in Großbritannien wurde bei Hatebreed-Gitarrist Wayne Lozinak ein Tumor im Gehirn entdeckt. Grund für die Untersuchungen waren Symptome, die auf einen Schlaganfall hindeuten können. Zwar soll es sich um einen gutartigen Tumor handeln, entfernt werden muss das sogenannte Meningeom dennoch, da es mit der Zeit wächst.

Voller Zuversicht

Ende Juni wandte sich Lozinak bereits via Social Media an seine Fans und gab an, dass es ihm gut gehe. Dann erklärte er, dass noch ein paar Arzttermine ausstünden, um den weiteren Verlauf der Behandlung zu klären. Auch hoffte er zu dem Zeitpunkt, „dass wir die Operation hoffentlich bald planen können“. Nun gibt einen neuerlichen, hoffnungsvollen Post des Gitarristen auf Instagram.

Zunächst betont Lozinak, dass er sich nach wie vor gut fühle und er seit dem Download Festival „keine weiteren Episoden“ hatte. „Ich nehme momentan auch Medikamente, die helfen sollen, dass das nicht wieder passiert“, erklärt er. Weiterhin habe er „noch ein paar Arzttermine, um mich auf die Operation vorzubereiten, die für den 4. August geplant ist“. Lozinak erläutert: „Ich werde eine Kraniotomie bekommen, bei der sie im Grunde meinen Schädel über meinem linken Ohr aufschneiden, den Tumor entfernen und alles wieder zusammenflicken. So etwas in der Art…“ Wer mehr Details wolle, könne diese gerne googlen.

„Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Genesung dauern wird, aber sie sagten, es werden wahrscheinlich mindestens sechs Wochen sein. Das ist bei jedem anders, also wird es nur die Zeit zeigen… Aber ich werde wieder da draußen sein, sobald ich das Gefühl habe, dass ich dazu in der Lage bin — und natürlich, wenn sie mir sagen, dass es sicher ist! Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es so weit ist.“ Abschließend bedankt sich Wayne Lozinak noch für die „positive Energie“, die ihm entgegengebracht wird. „Es tut gut, und ich weiß das wirklich zu schätzen!“



Kollegial

In einem weiteren Post wirbt der Hatebreed-Gitarrist noch für die anstehende Tour seiner Kollegen. Dazu schreibt er: „Sie hatten ursprünglich darüber gesprochen, alle Sommerkonzerte abzusagen, da ich die Tour verlassen musste. Das war sehr respektvoll und rücksichtsvoll von ihnen, und ich habe das sehr geschätzt. Ich bin sehr froh, dass sie zuerst mit mir darüber gesprochen haben! Ich weiß, manchmal passieren Dinge, gegen die man nichts tun kann. Es freut mich, dass es eine Lösung gibt, damit es weitergeht. Viele Leute verlassen sich darauf, dass diese Konzerte stattfinden.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.