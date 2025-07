Bei den Doom-Metallern The Obsessed hat sich ein Personalwechsel vollzogen. Schlagzeuger Brian Costantino ist aus persönlichen Gründen bei der Band ausgestiegen. Doch Frontmann Scott „Wino“ Weinrich und Co. haben es vollbracht, mindestens gleichwertigen Ersatz zu finden. Denn kein Geringerer als Monster Magnet– und The Atomic Bitchwax-Drummer Bob Pantella verdrischt nun die Felle bei der US-amerikanischen Gruppe — so auch bei der anstehenden Europatournee im Herbst.

Stolz & glücklich

„Nachdem sich The Obsessed-Trommler Brian Costantino kürzlich aus persönlichen Gründen von der Band zurückgezogen hat, sind wir sehr glücklich darüber, Bob Pantella bei The Obsessed willkommen zu heißen“, kommentiert Weinrich die Neubesetzung. „Ich kenne Bob schon viele Jahre und habe seine Fähigkeiten hinter dem Schlagzeug immer bewundert. Und nach unserem initialen gemeinsamen Jam sind wir inspiriert dazu und bereit zu rocken. Ihr kennt ihn womöglich schon von seinen anderen exzellenten Bands wie The Atomic Bitchwax, Monster Magnet und Raging Slab. Wir sind stolz, Bob bei The Obsessed willkommen zu heißen.“

Nach siebenjähriger Albumpause haben The Obsessed im Februar 2024 ihr jüngstes Werk GILDED SORROW vorgelegt. METAL HAMMER-Autor Björn Springorum schreibt darüber in seiner Rezension: „Sabbath-Huldiger gibt es viele. Aber niemand erweist den Doom-Schöpfern so ­unbeugsam die Ehre wie The ­Obsessed. […] Diese gibt es seit 2016 wieder, mit GILDED SORROW liegt jetzt das zweite Werk nach dem Comeback vor – und es lässt nichts anbrennen. The Obsessed haben schon vor Jahrzehnten ihren Sound gefunden. Und der riecht eben immer noch nach MASTER OF REALITY. Ähnlich wie Black Sabbath haben auch The Obsessed nie einen Hehl aus ihrer Blues-Liebe gemacht, weshalb GILDED SORROW neben allen typischen Doom-Trademarks vor allem rockt und groovt wie Sau. Alles andere ist bei Wino aber ohnehin müßig zu zerlegen: Der Typ ist Boss, und seine Musik regelt. Auch diesmal. Keine Überraschung, aber eben auch alles andere als eine Enttäuschung.“

The Obsessed — Europatournee 2025

01.10. Wiesbaden, Schlachthof

02.10. Ulm, Roxy

03.10. Würzburg, Keep It True Festival

04.10. Karlsruhe, Stadtmitte

05.10. CH-Pratteln, Up In Smoke Festival

06.10. IT-Mailand, Legend

08.10. A-Wien, Arena

09.10. A-Innsbruck, P.M.K.

10.10. HR-Zagreb, Mochvara

11.10. München, Keep It Low Festival

12.10. Leipzig, Ut Connewitz

13.10. Berlin, Zukunft

15.10. Köln, Volta

16.10. Bielefeld, Forum

17.10. BE-Antwerpen, Desertfest Belgium

18.10. NL-Deventer, Burgerweeshuis

20.10. UK-Bradford, The Underground

21.10. UK-Manchester, Star & Garter

22.10. UK-Milton Keynes, The Craufurd Arms

23.10. UK-London, The Dome

24.10. NL-Rotterdam, Grounds

25.10. Hamburg, Lazy Bones Festival

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.