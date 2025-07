Wenn das Feuer mal brennt, muss man es am Lodern halten — nach diesem Motto verfährt nun Ozzy Osbourne. Denn nach dem umjubelten Live-Abschied von ihm und Black Sabbath am vergangenen Samstag, den 5. Juli in Birmingham flattert die nächste Neuigkeit über die Metal-Ikone ins Haus. So wird der 76-Jährige im Herbst eine weitere Biografie veröffentlichen: ‘Last Rites’ erscheint am 15. Oktober 2025 im Heyne Verlag.

Unerschrocken & lebensbejahend

Vom Verlagshaus heißt es zu dem Buch: „Die letzten und furchtlos rohen Memoiren von Ozzy Osbourne, ‘Last Rites’, erzählen die schockierende, bitterlich komische, niemals zuvor aufgeschriebene Geschichte von seinem Fall in die Hölle in Zusammenhang mit seinen gesundheitlichen Problemen während der letzten sieben Jahre. Währenddessen reflektiert er über sein außergewöhnliches Leben und seine Karriere. Dazu gehört auch seine turbulente Ehe mit seiner Frau Sharon, seine Begegnungen mit Radaubrüderkollegen wie Slash, Bon Scott, John Bonham und Keith Moon sowie die erschütternden letzten Momente, die er mit Lemmy Kilmister von Motörhead verbrachte. Weiter folgen seine Gedanken über das triumphale ‚Back To The Beginning‘-Konzert, welches auf der ganzen Welt gestreamt wurde, und bei dem sich Ozzy ein letztes Mal mit seinen Black Sabbath-Kollegen vereint und Millionen füreine gute Sache gesammelt hat.“

Darüber hinaus soll ‘Last Rites’ „auf unerschrockene und überraschend lebensbejahende Weise erneut aufzeigen, warum Ozzy Osbourne über seinen Status als ‚Pate des Metal‘ und ‚Prinz der Dunkelheit‘ hinausgewachsen ist, um ein moderner Volksheld und ein Nationalheiligtum zu werden.“ Ozzy kommentiert: „Die Leute fragen mich: Wenn ich alles mit dem Wissen von heute noch einmal machen könnte, würde ich etwas ändern? Dazu sage ich nur: Nein, verdammt! Wenn ich trocken und nüchtern gewesen wäre, wäre ich nicht Ozzy. Wenn ich normale, vernünftige Dinge getan hätte, wäre ich nicht Ozzy. Wenn es morgen endet, kann ich mich nicht beschweren. Ich war überall auf der ganzen Welt, habe viele Sachen gesehen. Dabei habe ich Gutes und Schlechtes gemacht. Aber im Moment bin ich nicht bereit, irgendwohin zu gehen.“

