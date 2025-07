Am Freitag (11.07.2025) werden Iron Maiden ihr erstes Deutschland-Konzert der „Run For Your Lives Tour 2025“ in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen spielen.

Einlass ist voraussichtlich um 17 Uhr.

Beginn: ca. 18 Uhr

Support: Avatar

Adresse: Rudi-Assauer-Platz 1, 45891 Gelsenkirchen

Tickets

Die Tickets sind ausverkauft.

Anfahrt

Mit dem Auto/Bus

Mit dem Auto gelangen Stadionbesucher über die Ausfahrten 6 (Gelsenkirchen-Buer) und 7 (Herten) der A2 sowie über die Ausfahrten 16 (Gelsenkirchen-Zentrum) und 17 (Gelsenkirchen-Schalke) der A42 direkt zur Veltins-Arena. Ab den Anschlussstellen der Beschilderung zur Veltins-Arena folgen. Insgesamt stehen 14.000 Parkplätze vor Ort zur Verfügung.

Zielort für das Navigationssystem

Zu den Parkplätzen A, B, C1, C2, C3 und Kinocenter „Adenauerallee 110“ eingeben.

Zu den Parkplätzen D1, D2, D3, D4, E1 und E2 „Willy-Brandt-Allee 50“ eingeben.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Anfahrt vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen zur Veltins-Arena mit der Straßenbahn. Im ersten Untergeschoss des Bahnhofs befindet sich die U-Bahn-Haltestelle Gelsenkirchen Hauptbahnhof.

Mit der Linie 302 (Richtung GE-Buer) können Stadionbesucher direkt bis zur Haltestelle Veltins-Arena fahren.

Die Fahrt dauert etwa 15 Minuten. Bei vielen Großveranstaltungen sind ausreichend Sonderwagen im Einsatz.

Barrierefreiheit

In ihrer Mobilität eingeschränkte Personen sollten bereits an der Haltestelle Willy-Brandt-Allee aussteigen, da diese treppenfrei und nur unwesentlich weiter von der Veltins-Arena entfernt ist. Parkplätze für Fans im Rollstuhl, mit visueller Beeinträchtigung oder außergewöhnlicher Gehbehinderung (aG), welche in Besitz des blauen/orangenen Parkausweises sind, stehen an verschiedenen Orten rund um die Veltins-Arena zur Verfügung.

Parkplätze für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer stehen an den folgenden Orten ausreichend zur Verfügung. Auch für diese Parkplätze werden Tickets benötigt. Diese können über die Hotline 0209 | 97751877 bestellt werden. Informationen zur Verfügbarkeit gibt es unter service@schalke04.de. Weitere detaillierte Infos findet ihr hier.

Stadionplan

(anklicken für größere Ansicht)

Wetter

Der gesamte Tag zeigt sich in Gelsenkirchen bewölkt, aber mit Regen ist nicht zu rechnen. Bei Konzertbeginn bis in die Nacht hinein betragen die Temperaturen 21° bis 19°

Infos zum Pollenflug findet ihr hier.

Setlist Iron Maiden

Setlist vom Konzert in Zürich, Hallenstadion, 09.07.2025

Murders In The Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom Of The Opera

The Number Of The Beast

The Clairvoyant

Powerslave

2 Minutes To Midnight

Rime Of The Ancient Mariner

Run To The Hills

Seventh Son Of A Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Zugabe:

Churchill’s Speech

Aces High

Fear Of The Dark

Wasted Years

(Quelle: setlist.fm)

—

