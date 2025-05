Iron Maiden sind wieder auf Konzertreise. Am gestrigen Dienstag, den 27. Mai 2025 startete die aktuelle „Run For Your Lives“-Welttournee in der Papp László Sportaréna in Budapest. Für die Fans der Eisernen Jungfrauen sind das gute Nachrichten. Denn nun ist bekannt, welche Songs Steve Harris, Bruce Dickinson, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers und Simon Dawson bei den anstehenden Live-Terminen zum Besten geben werden.

So finden sich mit Stücken wie ‘Murders In The Rue Morgue’, ‘Killers’ und ‘Rime Of The Ancient Mariner’ einige Tracks in der Setlist wieder, die Iron Maiden viele Jahre nicht mehr auf der Bühne gezockt haben. Das Gastspiel in der ungarischen Hauptstadt stellte übrigens das erste Konzert mit Simon Dawson dar, welcher zum einen mit Steve Harris auch bei British Lion zusammenspielt und zum anderen Nicko McBrain am Schlagzeug vertritt. Letzterer hat sich nach einem Schlaganfall vom Tourneegeschäft zurückgezogen.

Spektakulär & aufwändig

Die „Run For Your Lives“-Tour markiert das 50-jährige Bestehen der von Steve Harris Ende 1975 gegründeten Band. Dies feiern Iron Maiden nun mit der unten zu sehenden Setlist, die sich über die neun Studioalben von IRON MAIDEN bis FEAR OF THE DARK erstreckt, sowie „mit ihrer spektakulärsten und aufwändigsten Show aller Zeiten“. Darüber hinaus eifern Bruce Dickinson und Co. ein bisschen Ghost nach, die auf ihrer jüngsten Tour ein Handy-Verbot verhängt hatten. Iron Maiden lassen die Smartphones nun nicht wegsperren, aber rufen dazu auf, die Geräte möglichst in der Tasche stecken zu lassen.

IRON MAIDEN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Manager Rod Smallwood erläutert: „Wir möchten, dass die Fans das Konzert direkt und intensiv erleben – nicht durch ihre kleinen Bildschirme. Die heutige Smartphone-Nutzung mindert nicht nur für die Band den Moment, wenn sie in Reihen von Handys blickt, sondern auch für andere Konzertbesucher. Die Leidenschaft und das Mitgehen der Fans macht die Shows einzigartig. Aber die Handy-Obsession hat inzwischen ein Ausmaß erreicht, das ablenkend ist – besonders für die Band.Ich hoffe, dass die Fans das verstehen und sich vernünftig verhalten – im Sinne der Band und ihrer Mitfans.“

Weiter bittet Smallwood: „Seid bitte ganz im Moment, genießt jeden Klassiker so, wie er ursprünglich auf der Bühne zelebriert wurde. Diese Show feiert nicht nur unsere Musik – sie ist auch ein Kunstwerk, ein Tribut an Eddie und die vielen Welten, die wir für euch erschaffen haben. Also: Respektiert die Band, respektiert eure Mitfans und habt die Zeit eures Lebens – singt lauthals mit statt aufs Handy zu glotzen! Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder?“

Die Iron Maiden-Setlist der

„Run For Your Lives“-Tour:

Murders In The Rue Morgue (Zuletzt live gespielt am 02.09.2005) Wrathchild (Zuletzt live gespielt am 02.07.2017) Killers (Zuletzt live gespielt am 01.10.1999) Phantom Of The Opera (Zuletzt live gespielt am 05.07.2014) The Number Of The Beast The Clairvoyant (Zuletzt live gespielt am 02.10.2013) Powerslave (Zuletzt live gespielt am 22.07.2017) 2 Minutes To Midnight (Zuletzt live gespielt am 15.10.2019) Rime Of The Ancient Mariner (Zuletzt live gespielt am 02.04.2009) Run To The Hills Seventh Son Of A Seventh Son (Zuletzt live gespielt am 05.07.2014) The Trooper Hallowed Be Thy Name Iron Maiden Aces High Fear Of The Dark Wasted Years

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.