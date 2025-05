Iron Maiden gehen noch diesen Monat ihre „Run For Your Lives World Tour“ an — am 27. Mai startet die Konzertreise in Budapest, insgesamt stehen 32 Stadion-, Festival- und Arena-Shows in ganz Europa an. Die Eisernen Jungfrauen feiern damit das 50-jährige Bestehen der von Bassist Steve Harris Ende 1975 gegründeten Band. In ausgewählten Städten der Tournee laden die Heavy Metal-Ikonen ihre Fans nun auch in „Eddie’s Dive Bar“ ein.

In diesen Bars und Kneipen kann man sich unter Gleichgesinnte mischen, exklusives Merchandise ergattern und sich edle Tropfen hinter die Binde kippen. Denn: Iron Maiden lassen in den Clubs das Band-eigene Trooper-Bier sowie den Band-eigenen Rotwein ausschenken. Besser kann man nicht vorglühen! In Deutschland steigen die Events in Gelsenkirchen (Iron Maiden Town), Frankfurt am Main (Massif Central), Stuttgart (LKA Longhorn) sowie Berlin (Redo XXL). Außerdem gibt es „Eddie’s Dive Bar“ in Prag, Stockholm, Birmingham, Manchester, Dublin, London, Glasgow, Madrid, Lissabon und Paris.

Lead-Sänger Bruce Dickinson gibt sich begeistert von der „Run For Your Lives World Tour“: „Das ist eine Tour, die ein Lächeln auf dein Gesicht und ein Jubeln in deine Kehle zaubern wird. Wenn du uns schon einmal gesehen hast, kannst du dich bereit machen, dieses Erlebnis auf eine ganz neue Ebene zu heben. Wenn du uns noch nie gesehen hast: Worauf zur Hölle wartest du? Dies ist deine Chance, herauszufinden, was du verpasst hast! Iron Maiden werden euch definitiv kriegen!“

Manager Rod Smallwood ergänzt: „Für diese ganz besondere Tour ziehen wir alle Register! Wir werden Klassiker und Fan-Lieblinge der ersten neun Alben, von IRON MAIDEN bis FEAR OF THE DARK, spielen, von denen wir viele seit Jahren nicht mehr gespielt haben und viele, die wir wahrscheinlich in Zukunft nie wieder spielen werden. Wir haben bereits seit Monaten hart daran gearbeitet, eine noch spektakulärere und aufwändigere neue Show auf die Beine zu stellen, die die Songs mehr zum Leben erwecken wird, als wir es jemals zuvor konnten.“

09.07. CH-Zürich, Hallenstadion

11.07. Gelsenkirchen, Veltins Arena

15.07. Bremen, Bürgerweide

17.07. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

25.07. Frankfurt, Deutsche Bank Park

26.07. Stuttgart, Cannstatter Wasen

29.07. Berlin, Waldbühne

30.07. Berlin, Waldbühne

