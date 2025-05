Ghost-Gastspiele sind derzeit eine Handy-freie Zone. Auch bei den europäischen Terminen der „Skeletour World Tour 2025“ waren keine Smartphones erlaubt; diese musste in magnetisch verschlossene Yondr-Beutel gesteckt werden. Bei einem Verstoß gegen die Auflage drohte der Ausschluss vom Konzert. Doch nun ist tatsächlich ein Live-Video von einer Show der Schweden aufgetaucht.

Gewusst, wie

So hat ein Fan einen Song beim finalen Gig der Europatournee mitgefilmt. Unten könnt ihr euch den Live-Mitschnitt von ‘Square Hammer’ beim Stelldichein vom 24. Mai 2025 im Spektrum in Olso reinziehen. Das Ghost-Lied war der stets letzte Song auf der Tournee, insofern stellt das Stück eine kluge Wahl dar. Denn beim oder nach dem finalen Song des Konzertsaals verwiesen zu werden, tut nicht sonderlich weh. Darüber hinaus muss der Betreiber des YouTube-Kanals Rock ’N’ Roll Magic beim Verschließen des Yondr-Säckchens getrickst haben, indem er den Beutel schlicht und einfach nicht verriegelt hat.

Die Tochter von Ghost-Chef Tobias Forge drückte gegenüber ihrem Papa vor der „Skeletour“ ihre Zweifels am Handy-Verbot aus. „Um ganz ehrlich zu sein war meine 16-jährige Tochter dieser Idee gegenüber sehr, sehr, sehr, sehr skeptisch“, verriet Forge im Interview bei Audacy. „Sie meinte: ,Niemand wird eine Karte kaufen.‘ Und ich sagte: ,Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Leute machen.‘ Ich weiß nur eines: Über die Jahre ist es völlig verrückt geworden. Wenn 10.000 Leute bei einem Konzert sind und 8.000 von ihnen ein Handy in der Hand halten, entsteht eine tiefe Trennung. „Das ist, als hätte man einen intimen Moment mit jemandem und die Person zückt einfach ihr Handy und sagt: ,Oh, warte mal. Ich mache nur ein Foto.‘ Ich weiß, dass manche Leute das machen.“

