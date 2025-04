Ghost wollen bei ihren Konzerten bekanntlich momentan nicht, dass die Zuschauer ständig mit ihren Handys filmen, anstatt sich auf das Live-Erlebnis zu konzentrieren. Daher herrscht eine strikte „Kein Smartphone“-Vorschrift auf der „Skeletour“. Bandmastermind Tobias Forge hatte mehrfach von den guten Erfahrungen berichtet, die die Gruppe bei den zwei Shows in Los Angeles gemacht hat, bei denen die Aufnahmen für den Konzertfilm ‘Rite Here Rite Now’ gemacht wurden.

Nun melden sich Fans (vor allem aus Birmingham, siehe Posts unten) zu Wort und berichten von extrem langen Schlangen vor den Locations, in denen Ghost gastieren. Bislang traten die Schweden in Manchester (15.4.), Glasgow (16.4.), London (19.4.) und zuletzt eben Birmingham (20.4.) auf. Am heutigen Dienstag spielen die Okkult-Rocker im belgischen Merksem. Im weiteren Verlauf der Woche beziehungsweise Konzertreise stehen Shows in Frankfurt (23.4.), München (24.4.), Berlin (7.5.) und Oberhausen (14.5.) an.

Übrigens: Alles zum neuen Ghost-Album SKELETÁ erfahrt ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe 05/2025 im ausführlichen Interview mit Ghosts Tobias Forge.

Gute Idee, schlechte Umsetzung

Bei X schreibt ein Besucher: „Ich stehe seit anderthalb Stunden für Ghost an und bin immer noch nicht drin. Einlass um 18.30 Uhr, Band spielt um 20.00 Uhr? Wessen Idee war das? Es ist fast so, als ob die Utilita-Halle in Birmingham vergessen hat, dass 16.000 Leute Platz nehmen müssen. Was für ein Desaster.“

Käufern von Eintrittskarten für die Ghost-Tournee wird vorab Folgendes mitgeteilt: „Wichtige Information für Besucher: Diese Veranstaltung wird ohne Handy-Nutzung stattfinden. Die Verwendung von Handys, Kameras oder Aufnahmegeräten ist im Veranstaltungsbereich nicht gestattet. Beim Betreten des Veranstaltungsortes werden alle Handys in Yondr-Taschen gesichert, die am Ende des Events wieder geöffnet werden. Die Gäste behalten ihre Handys stets bei sich und können sie im ausgewiesenen Handy-Bereich des Veranstaltungsorts nutzen.

Vor dem Betreten des Veranstaltungsbereichs werden alle Handys erneut in Yondr-Taschen verschlossen. Personen, die während der Aufführung ein Handy benutzen, werden aus dem Veranstaltungsbereich verwiesen. Gäste werden gebeten, eine Bank- oder Kreditkarte für Einkäufe innerhalb des Veranstaltungsortes mitzubringen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe, um eine ungestörte Aufführung ohne Handys zu ermöglichen.“

