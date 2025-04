Alice Cooper hat sich mit den verbleibenden Mitgliedern seiner ursprünglichen Band zusammengetan. So haben Gitarrist Michael Bruce, Bassist Dennis Dunaway, Schlagzeuger Neal Smith und eben Vincent Furnier, wie der Frontmann mit bürgerlichem Namen heißt, ihren ersten gemeinsamen Longplayer seit 51 Jahren eingespielt.

Die Platte trägt den Titel THE REVENGE OF ALICE COOPER und erscheint am 25. Juli 2025 über earMUSIC. Des Weiteren mischt posthum sogar der 1997 mit lediglich 49 Jahren verstorbene Gitarrist Glen Buxton mit. Das Lied ‘What Happened To You’ basiert nämlich auf einem Riff von einem alten Demo, das Dunaway und Buxton einst zusammen gemacht hatten. Darüber hinaus enthält das limitierte Boxset den Bonustrack ‘Return Of The Spiders 2025’, welcher als aktualisierter Remix eines Stücks des zweiten Alice Cooper-Albums EASY ACTION aus dem Jahr 1970 daherkommt.

Als Produzent fungierte bei THE REVENGE OF ALICE COOPER der langjährige Kollaborationspartner Bob Ezrin, welcher schon bei KILLER (1971), SCHOOL’S OUT (1972) und BILLION DOLLAR BABIES (1973) sowie einigen Soloscheiben von Cooper mitmischte. Die erste Single ‘Black Mamba’ feiert am heutigen Dienstag ihre Premiere in der Radiosendung ‘Alice’s Attic’ von Furnier. Darauf ist auch The Doors-Gitarrist Robby Krieger zu hören.

Tracklist THE REVENGE OF ALICE COOPER:

Black Mamba Wild Ones Up All Night Kill The Flies One Night Stand Blood On The Sun Crap That Gets In The Way Of Your Dreams Famous Face Money Screams What A Syd Inter Galactic Vagabond Blues What Happened To You I Ain’t Done Wrong See You On The Other Side Return of the Spiders 2025 (Bonustrack) Titanic Overunderture (Bonustrack)

