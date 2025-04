Faith No More mussten im Herbst 2021 sämtliche anstehenden Konzerte absagen, weil Sänger Mike Patton mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte. Mittlerweile steht die Band vor einem anderen Hindernis: Laut Mike Bordin stellt sich die Situation bei Patton für den Schlagzeuger so dar, dass der Mr. Bungle-Frontmann nicht mehr mit der Gruppe live spielen will. Dies gab Bordin im „Let There Be Talk“-Podcast im Gespräch mit Dean Delray zu Protokoll.

Ein großer Unterschied

So hätten die Instrumentalisten von Faith No More für die Live-Termine im September und Oktober 2021 sechs Monate lang geprobt und dabei nach ihrer eigenen Einschätzung so gut wie noch nie live geklungen. Als die Ausrüstung für die erste Show in Chicago verladen wurde, sei Mike Patton nicht zu der einzigen Probe mit ihm erschienen. Als die Band ihn daraufhin aufgesucht habe, sei es „sehr klar“ gewesen, dass „er zu diesem Zeitpunkt körperlich nicht in der Lage“ für Auftritte war.

„Wir haben die Entscheidung getroffen: Okay, wir müssen unseren Jungen unterstützen. Es wird einen Shitstorm geben, wenn wir die 75 Konzerte absagen, aber niemand von uns will derjenige sein, der seinen Nacken bricht und ihn zwingt, etwas zu tun, wozu er nicht fähig ist. Darüber gab es keine zwei Meinungen. […] Also haben wir die Shows abgeblasen und abgewartet, damit sich die Dinge hoffentlich verbessern. Dabei haben wir im Hintergrund versucht herauszufinden, was los ist. Letztendlich fing es jedoch an, dass Konzerte für eine andere Band [von Mike Patton] gebucht werden [womit Bordin Mr. Bungle meint].

FAITH NO MORE-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Und das hält bis zum heutigen Tag an. Also ist meine Interpretation, meine Position, mein Statement hierzu, dass er — nachdem er nicht fähig war, aufzutreten — nun eindeutig nicht willens ist, Shows mit uns zu spielen. Und das ist hart. Das ist ein großer Unterschied. Darüber haben wir noch nicht gesprochen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.