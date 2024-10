Faith No More befinden sich in „semi-permanenter Pause“

Roddy Bottum mit Faith No More beim Heavy Montreal Festival im Parc Jean-Drapeau am 8. August 2015 in Montreal, Kanada

Faith No More sind weder offiziell aufgelöst noch aktiv – die Band befindet sich in einer „semi-permanenten Pause“, wie Keyboarder Roddy Bottum kürzlich in einem Substack-Beitrag schrieb. „FNM sind quasi in semi-permanenter Pause“, erklärt Bottum. Er gibt damit zum ersten Mal seit 2021, als Sänger Mike Patton alle geplanten Tourneedaten aufgrund psychischer Gesundheitsprobleme absagte, Einblick in die Lage der Band.

Faith No More sind weder aktiv noch inaktiv

„Ich habe mein Leben der Musik gewidmet, sei es mit Faith No More oder Imperial Teen“, schreibt Bottum, und spricht über seine eigene künstlerische Reise. Er macht jedoch klar, dass seine berühmteste Band aktuell auf unbestimmte Zeit weder touren noch Musik veröffentlichen werden, ohne jedoch eine endgültige Trennung anzukündigen. Auch wenn keine weiteren Details zur Zukunft von Faith No More genannt wurden, lassen Bottums Worte eher Zweifel an einem schnellen Comeback aufkommen.

Im Rückblick auf die Absage der geplanten Tourneen von 2021 gibt Bottum keine Einzelheiten zu Pattons Zustand preis. Er betont jedoch, dass die Pause nötig sei, um den persönlichen Herausforderungen gerecht zu werden, mit denen die Mitglieder konfrontiert sind. Nach dem Rückzug Pattons kehrte Mr. Bungle – Pattons andere Band – teilweise zurück, während Faith No More seither im Hintergrund geblieben sind. „Die Band ist ein großer Teil meines Lebens, und sie hat mir viel gegeben“, betont Bottum. „Aber manchmal müssen Dinge einfach ruhen, damit Neues wachsen kann.“

Während die Band also erst mal weg vom Fenster ist, gibt Bottum einen Einblick in seinen persönlichen Werdegang mit seinen Memoiren. Bottum beschreibt das Schreiben als „eine aufregende und beängstigende neue Welt“ für ihn. „Mein ursprünglicher Plan war, mein Leben von Anfang bis Ende zu erzählen, aber der Gedanke an eine ,von der Wiege bis zum Grab‘-Geschichte hat mich erschreckt.“

