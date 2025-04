Was seit dem schrecklichen Terrorangriff und der Geiselnahme durch die Hamas am 7. Oktober 2023 im Gazastreifen geschieht, ist ein brisantes und komplexes Thema. Dies durfte auch Green Day-Frontmann Billy Joe Armstrong feststellen, der mit seiner Band am vergangenen Wochenende beim kalifornischen Coachella Festival auftrat. Weil er in eine Textzeile Palästina einbaute, flatterte ihm nun ein Gesprächsangebot von Disturbed-Sänger David Draiman ins Haus.

Konkret geht es um den AMERICAN IDIOT-Song ‘Jesus Of Suburbia’. Aus der ursprünglichen Textzeile „Runnin’ away from pain when you’ve been victimized“ machte Armstrong kurzerhand „Runnin’ away from pain like the kids from Palestine“. Damit wollte er sicher auf das Leid aufmerksam machen, das die Zivilbevölkerung im Gazastreifen durch die harten militärischen Angriffe Israels durchmacht. David Draiman, dem seine jüdischen Wurzeln sehr wichtig sind, nahm den Kunstgriff jedoch zum Anlass via X (ehemals Twitter) eine Offerte an Billie Joe rauszuhauen.

Keine vorgefasste Meinung

„Offenes Angebot an Billie Joe Armstrong von Green Day“, heißt es bei dem Disturbed-Frontmann. „Du weißt, dass ich dich respektiere, Bruder. Ich hätte liebend gerne die Gelegenheit, dir die israelische/jüdische Seite dieses schrecklichen Kriegs näher zu bringen. So bin ich verfügbar zum Reden, wann immer du es bist. Kein Urteil, keine vorgefasste Meinung. Melde dich.“ Wie offen David Draiman in dieses Gespräch geht, dürfte allerdings fraglich sein. Denn er Musiker hat bekanntlich sogar eine Bombe der israelischen Armee mit seiner Unterschrift versehen.

Dass man der Hamas den Garaus machen muss, dürfte allgemeiner Konsens sein. Das Recht, gegen die Terrororganisation vorzugehen, hat Israel also auf jeden Fall. Die eingesetzten Mittel sind hingegen höchst umstritten; immerhin erließ im November 2024 der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Israels Präsident Netanjahu wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit der Kriegsführung seines Landes im Gazastreifen.

