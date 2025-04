Vor exakt 35 Jahren erschien Bathorys fünftes Werk HAMMERHEART, das heute oft als das erste richtige Viking Metal-Album bezeichnet wird. Aus diesem Anlass tauchen wir tiefer in seine Entstehungsgeschichte ein.

HAMMERHEART als Wegbereiter des Viking Metal

1990 führte Frontmann Quorthon Bathory immer weiter weg von den Black Metal-Wurzeln der Band. Auf HAMMERHEART dreht sich alles um die nordische Mythologie, das Heidentum und die skandinavische Geschichte. Untermalt von seiner kratzig-kantigen Stimme entführt Quorthon seine Hörer tief in die brutale Zeit der Wikinger. Ein Kernstück der Scheibe ist ‘One Rode To Asa Bay’, das mit seiner stolzen Länge von zehn Minuten als narratives Epos bezeichnet werden kann. Erzählt wird die Geschichte der Christianisierung Skandinaviens. Bathory kritisieren diese scharf und beklagen den dadurch ausgelösten Verlust der eigenen Kultur und Bräuche. Das dazugehörende Musikvideo finanzierte Quorthon selbst und untermalt die dramatische Geschichte mit atmosphärischen Bildern.

HAMMERHEART von Bathory bei Amazon.de bestellen

Das Musikvideo zu ‘One Rode To Asa Bay’ seht ihr hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie ein Autor auf dem Werk verewigt ist

Auch der Name des Lieder trägt eine tiefere Bedeutung in sich. Der US-amerikanische Science-Fiction-, Fantasy- und Horrorautor C. Dean Andersson schickte einige seiner Bücher an Quorthon. Anscheinend gefielen ihm diese: Er widmete ihm kurzerhand ‘One Rode To Asa Bay’. Anderssons Pseudonym Asa Bay wurde kurzerhand zum Namen des Dorfes, welches das Ziel der musikalischen Reise ist. Das vielschichtige und sich langsam aufbauende Lied ist nicht das einzige seiner Art auf HAMMERHEART. Auch ‘Shores In Flames’ verstärkt den Kontrast, der im Vergleich zu den früheren, schnelleren und düstereren Werken Bathorys entsteht.

Liebe zum Detail

Empfehlungen der Redaktion Five Finger Death Punch: Zoltán Báthory über Nahtoderfahrung

Die liebevollen Details gehen über die bloße Musik des Albums hinaus. Die Wellen, die am Anfang von ‘Shores In Flames’ zu hören sind, sind tatsächlich echte Meeresgeräusche. Auch das Gemälde auf der Vorderseite von HAMMERHEART wählten Bathory bewusst. Der englische Maler Sir Frank Dicksee (1853-1928) schuf sein Werk ‘The Funeral Of A Viking’ im Jahr 1893. Die Wahl dieses Bilder für das Cover des Werks zeigt einmal mehr, wie sehr sich Bathory auf das Thema ihres Fünftwerks eingelassen haben und wie viel Liebe zum Detail hineingeflossen ist.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.