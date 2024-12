Udo Dirkschneider feiert 40. Jubiläum von BALLS TO THE WALL

Das legendäre Accept-Album BALLS TO THE WALL kam im Dezember 1983 auf die Märkte dieser Welt. Udo Dirkschneider, der frühere Frontmann der Band, hat nun — minimal verspätet — eine Jubiläumsausgabe der Platte angekündigt. Der „German Tank“ hat die Platte mit zahlreichen Gästen unter dem Titel BALLS TO THE WALL RELOADED neu eingespielt. Die Scheibe erscheint am 28. Februar 2025.

Laut Angaben der Plattenfirma Reigning Phoenic Music entstand die Neuaufnahme „nicht aus dem Impuls, das Original wiederbeleben zu wollen, sondern als Antwort auf zahlreiche Gespräche mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern der internationalen Rock- und Metal-Szene“. Demnach sei bei Konzerten Festivals immer wieder die Frage aufgekommen, ob der Musiker nicht etwas Besonderes zum 40. Jubiläum der LP plane. „Aus diesen Gesprächen formte sich schließlich die Idee, die Songs des legendären Albums mit einer Vielzahl von Gastmusikerinnen und -musikern neu aufzunehmen.“

Reichlich bekannte Namen

Mit von der Partie bei BALLS TO THE WALL RELOADED sind Joakim Brodén (Sabaton), Biff Byford (Saxon), Mille Petrozza (Kreator), Nils Molin (Dynazty/Amaranthe), Michael Kiske (Helloween), Ylva Eriksson (Brothers Of Metal), Danko Jones, Dee Snider (Twisted Sister) Tim „Ripper“ Owens (ehemals bei Judas Priest) sowie Doro Pesch. „Das Ergebnis ist eine Hommage, die für Dirkschneider und die Beteiligten gleichermaßen eine besondere Ehre darstellt. Für die Gäste kommt die Teilnahme an diesem Projekt nicht nur einem persönlichen Ritterschlag gleich, sondern ist auch eine eindrucksvolle Würdigung eines wegweisenden Kapitels der Musikgeschichte.“

Des Weiteren heißt es im Presseschreiben: „Die Neuinterpretation von BALLS TO THE WALL lässt nicht nur die Originalsongs in neuem Glanz erstrahlen, sondern unterstreicht die zeitlose Relevanz und den Einfluss dieses Albums auf die Metal-Szene. Gleichzeitig wird klar, dass dies kein beliebiger Versuch ist, ein unantastbares Werk zu reanimieren. Vielmehr ist es eine Feier des Vermächtnisses von BALLS TO THE WALL — mit dem Segen und der Begeisterung vieler bedeutender Stimmen des Genres. Das Ergebnis ist ein Tribut an die Geschichte des Heavy Metal und ein Beweis dafür, wie unvergänglich und inspirierend dieses Album auch nach vier Jahrzehnten noch ist.“

Tracklist BALLS TO THE WALL RELOADED:

Balls To The Wall [feat. Joakim Brodén von Sabaton] London Leatherboys [feat. Biff Byford von Saxon] Fight It Back [feat. Mille Petrozza von Kreator] Head Over Heels [feat. Nils Molin von Dynazty/Amaranthe] Losing More Than You’ve Ever Had [feat. Michael Kiske von Helloween) Love Child [feat. Ylva Eriksson von Brothers Of Metal] Turn Me On [feat. Danko Jones] Losers And Winners [feat. Dee Snider von Twisted Sister] Guardian Of The Night [feat. Tim „Ripper“ Owens, ehemals bei Judas Priest] Winter Dreams [feat. Doro Pesch]

