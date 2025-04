Judas Priest haben eine traurige Nachricht für ihre Fans: Der frühere Schlagzeuger der Gruppe, Les Binks, lebt nicht mehr. Dies teilten die britischen Heavy Metal-Götter in den Sozialen Medien mit. Der Nordire spielte von 1977 bis 1979 bei Rob Halford und Co. und trommelte auf den Alben STAINED CLASS, HELL BENT FOR LEATHER sowie UNLEASHED IN THE EAST. Zur Todesursache machte die Band keine Angaben.

Erste Klasse

„Wir sind zutiefst traurig über den Tod von Les Binks und schicken seiner Familie, seinen Freunden und Fans unsere Liebe“, heißt es im Statement von Judas Priest hierzu. „Das gefeierte Schlagzeugspiel, das er beisteuerte, war erste Klasse — dabei stellte er seine einzigartige Technik, sein Flair, seinen Stil und seine Genauigkeit zur Schau. Danke dir, Les — dein Applaus wird andauern…“ Nach der Veröffentlichung des Live-Albums UNLEASHED IN THE EAST stieg Binks bei den Judaspriestern aus. Als Nachfolger rekrutierten K.K. Downing und Co. das ehemalige Trapeze-Mitglied Dave Holland.

Seinen Ausstieg begründete Les Binks damit, dass Judas Priest ihn nie zu einem vollwertigen Band-Mitglied gemacht haben, sondern als Mietmusiker betrachteten. Nachdem der damalige Manager Mike Dolan drohte, ihm kein Honorar für seine Arbeit auf UNLEASHED IN THE EAST zu geben, zog Binks von dannen. „Ich sah keinen Sinn darin, weiter mit einer Band zusammenzuarbeiten, deren Manager nicht will, dass ich für das Live-Album bezahlt werde. Das war ein absolut aberwitziges Szenario. Es ist ein Heavy Metal-Longplayer-Klassiker, der letztendlich Platin ging, wie ich glaube. Und er wollte nicht, dass ich einen Penny dafür kriege. Verrückter Arsch.“

2022 wurde Les Binks zusammen mit Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton, Scott Travis, K.K. Downing und Dave Holland in die Rock An Roll Hall Of Fame aufgenommen.

