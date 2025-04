Eine alte Rock-Legende besagt, dass System Of A Down- und Seven Hours After Violet-Bassist Shavo Odadjian im Jahr 2007 in Las Vegas den damaligen Mastodon-Gitarristen Brent Hinds k.o. geschlagen haben soll. Involviert war auch der Rapper Reverend William Burk. Odadjian hat die Geschichte nun in einem aktuellem Interview mit dem britischen Metal Hammer aufgeklärt.

Sicher bestätigt ist nur der Ausgang des Ganzen. So war Brent Hinds sichtlich lädiert nach dem Vorfall: Der Musiker trug zwei blaue Augen, eine gebrochene Nase sowie eine Gehirnblutung davon und lag ein paar Wochen im Koma. Darüber hinaus litt der heute 51-Jährige die folgenden acht Monate an Schwindel, Benommenheit und Übelkeit. Mastodon gingen in ihrer Dokumentation zum Album CRACK THE SKYE aus dem Jahr 2009 zwar kurz darauf ein, jedoch nicht wirklich aufschlussreich ins Detail.

Selbstverteidigung

Doch lassen wir jetzt am besten Shavo Odadjian zu Wort kommen: „Ich habe Brent Hinds nie k.o. geschlagen. Das ist etwas, das irgendwer Brent erzählt hat. Was geschehen ist, war, dass wir nach den MTV Music Awards draußen vorm Mandalay Bay [Hotel-Casino-Komplex am Südende des Las Vegas Strip — Anm.d.R.] standen. Ich war da mit meinem Freund Reverend William Burk. Brent Hinds kam aus einem Taxi und meinte: ‚Bruder, ich liebe dich!‘ Er war betrunken, schwang sein Shirt herum und wollte mich andauernd umarmen. Dabei war er sehr aufdringlich.“

Letztlich habe sich Shavo irgendwie von Brent loslösen können und sei in ein Taxi gestiegen. Als er dabei aus dem Fenster blickte, sah er, wie Hinds versuchte, Burk zu mit der Faust zu treffen, jedoch daneben schlug. Daraufhin habe Burk in einem Akt der Selbstverteidigung zurückgehauen. „Brent fiel zu Boden, schlug sich den Kopf und ging k.o. Ich war etwa anderthalb Meter entfernt.“ Anschließend habe ihn die Security des Hotels allerdings ebenfalls in Gewahrsam genommen und in die Hände der Polizei übergeben, welche ihn nach Ansicht der Aufnahmen der Überwachungskameras wieder freigelassen hat.

SOAD-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.