Editorial METAL HAMMER 05/2025

Behemoth sind die großen Provokateure der Szene. Doch wer sie darauf reduziert, verleugnet, dass sie in den zurückliegenden drei Jahrzehnten sowohl inhaltlich als auch musikalisch viel beizutragen hatten und bis heute haben – und sich trotz ihres extremen Sounds und Images in die großen Hallen und auf die Headliner-Positionen der Festivals hochgekämpft haben. Ihr neues Album setzt in allen Belangen noch einen drauf (was angesichts des Albumtitels seltsame Assoziationen auslösen kann). Einen Vorgeschmack darauf liefert unsere einzigartige Heft-CD: Nur zusammen mit dieser METAL HAMMER-Ausgabe gibt es das Behemoth-Album VNHOLY PSALMS, unter anderem mit dem exklusiven Song ‘Begotten’.

Für Abonnenten übrigens kostenlos – es lohnt sich also, auf metal-hammer.de/abo nach aktuellen Angeboten zu gucken. In der Titelgeschichte taucht METAL HAMMER-Redakteurin Katrin Riedl mit Behemoth-Frontmann Adam Nergal Darski ab in die philosophischen Hintergründe von THE SHIT OV GOD. Dabei wollte dieser zunächst gar keine Interviews geben, sondern seine Kunst für sich sprechen lassen: „Ich rede gerne, doch ich habe mich nun 35 Jahre lang erklärt. Damit bin ich durch. Es fühlt sich an, als hätte ich zu allem etwas gesagt.“ Hat er nicht (und seine Mitmusiker Orion und Inferno erst recht nicht).

Cool genug

So gesehen müsste man Machine Head für ihre Konsequenz applaudieren. Tun wir aber nicht. Zwei vereinbarte Interview-Termine mit Robb Flynn platzten spontan – wir verzichten also auf die angekündigte tiefergehende Beschäftigung mit deren neuem Album UNATØNED. Statt euch zu ärgern, dürft ihr euch freuen, dass wir die frei gewordenen Heftseiten mit einem anderen Rob füllen konnten, der cool genug war, ans Telefon zu gehen: Judas Priests Metal-God Rob Halford höchstselbst blickt anlässlich der „Shield Of Pain“-Tour (präsentiert von METAL HAMMER) zurück auf 35 Jahre PAINKILLER.

Auch darüber hinaus bleibt es ein wilder und bunter Metal-Monat: Ghost gehen als strahlendes Zerrbild unserer Titelhelden durch, setzen auf ihrem neuen Album SKELETÁ auf AOR und Inneneinsicht und lassen im Interview die Maske fallen. Bands von Hawkwind über Eluveitie bis Cabal setzen den weiteren Ton dieser Ausgabe – in die Interviews mit Epica, Caliban und Sabina Classen könnt ihr zusätzlich in unserem Podcast reinhören. Unter metal-hammer.de/podcast gibt es alle zwei Wochen, was ihr hier im Magazin jeden Tag griffbereit habt:

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

