METAL HAMMER präsentiert: Judas Priest

auch interessant

Judas Priest haben auch dieses Jahr ihre spezielle Art von Heavy Metal in die ganze Welt getragen, um ihr neues Studioalbum INVINCIBLE SHIELD zu promoten, das im März 2024 veröffentlicht wurde. Die unangefochten am härtesten arbeitende Band der Metal-Szene wird im Jahr 2025 weitere Tourdaten in der ganzen Welt antreten. Der Startschuss für Europa fällt im Juni.

Empfehlung der Redaktion Bei Judas Priest scheint „Auszeit“ ein Fremdwort zu sein Heavy Metal Judas Priest sind derzeit auf großer INVINCIBLE SHIELD-Tour. Doch eine lange Pause steht laut Richie Faulkner wohl nicht an. In Deutschland spielen Judas Priest Headline-Shows in Stuttgart (17. Juni, Hanns-Martin-Schleyer-Halle), Bad Vilbel (18. Juni, Hessentag), München (13. Juli, Olympiahalle) und Oberhausen (20. Juli, Rudolf-Weber-ARENA). Außerdem wird die Band als Special Guest beim 60th Anniversary Konzert der Scorpions in Hannover auftreten (05. Juli, Heinz von Heiden Arena). Tickets für die „Shield Of Pain Tour“ 2025 gibt es ab Mittwoch, 6. November 2024, um 10 Uhr im exklusiven Presale bei myticket und CTS Eventim sowie am Freitag, 8. November 2024, um 10 Uhr an allen bekannten VVK-Stellen.

Einzigartige Identität

In den vergangenen mehr als 50 Jahren haben Judas Priest weltweit mehr als 50 Millionen Alben verkauft und sind in den größten Stadien der Welt aufgetreten. Mit ihrer sich weiterentwickelnden Musik und ihren Live-Auftritten entstand auch eine starke, einzigartige Identität – ein Look, der sowohl die Band definiert als auch zukünftige Generationen von Metal-Bands auf der ganzen Welt beeinflusst hat. Mit jedem Jahr wächst die Legende Judas Priest weiter – 2022 wurden sie in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen und absolvierten eine ausverkaufte Welttournee anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums. Auch im Jahr 2025 werden Judas Priest ihre Krone als eine der größten und besten britischen Bands der Welt behalten.

METAL HAMMER präsentiert: Judas Priest – Tour 2025 17.06. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.06. Bad Vilbel, Hessentag

13.07. München, Olympiahalle

20.07. Oberhausen, Rudolf-Weber-ARENA

Karten zur Tour ab 08.11.2024, 10 Uhr bei CTS Eventim. Mehr Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.