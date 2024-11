Bei Judas Priest scheint „Auszeit“ ein Fremdwort zu sein

Anfang März dieses Jahres ist mit INVINCIBLE SHIELD das 19. Studioalbum von Judas Priest erschienen. Dass die Metal-Legenden noch lange nicht an den Ruhestand denken, hat Bandchef Rob Halford bereits mehrfach betont. Zuletzt äußerte er gegenüber Audio Ink Radio zudem, dass ein neues Album „unausweichlich“ sei.

Empfehlung der Redaktion Richie Faulkner über seine Beziehung zu Steve Harris Heavy Metal Judas Priest und Iron Maiden sind ganz klar die zwei größten britischen Metal-Bands - und Priest-Gitarrist Richie Faulkner hätte wohl das Zeug dazu, in beiden zu spielen. Nun wurde Gitarrist Richie Faulkner von George Dionne von KNAC.COM gefragt, wie die Pläne für die kommenden Monate im Hause Priest aussehen. „Tourneen neigen dazu, mit der Zeit zu wachsen und sich weiterzuentwickeln – je mehr wir machen, desto mehr Angebote erhalten wir aus verschiedenen Gebieten. Ich bin mir also sicher, dass es mehr Tourneen geben wird.“ Einiges steht bereits fest. Nachdem dieses Jahr mit mehreren Shows in Japan beendet wird, sind Judas Priest nächsten Sommer auch hierzulande live zu erleben.

Kreativ

Doch betont Faulkner auch: „Wir haben immer Ideen. Die kreative Energie fließt ständig. Wenn wir also dazu in der Lage sind, können wir vielleicht ein paar Ideen zusammentragen und sehen, wo wir stehen. Gibt es eine weitere Platte? Ich weiß, dass wir ständig Ideen haben – Riffs, Melodien und Song-Ideen und so. Wir sind kreative Menschen, und als Gruppe kreativer Menschen wird das passieren. Ich denke also, dass wir, wenn wir Anfang nächsten Jahres etwas Zeit haben, hoffentlich dazu in der Lage sein werden, diese Ideen zu bündeln und zu sehen, was wir haben.“

Empfehlung der Redaktion Rob Halford: Neues Album von Judas Priest ist unvermeidlich Heavy Metal Laut Rob Halford führt kein Weg daran vorbei, dass Judas Priest nach INVINCIBLE SHIELD noch ein weiteres Studiowerk aufnehmen werden. Dem stimmt Rob Halford sicher zu. Dieser unterstrich neulich im Gespräch mit Full Metal Jackie nämlich, wie „dankbar und geehrt“ er und seine Kollegen sich fühlen, nach so vielen Jahren noch „relevant“ zu sein. Auch seien Judas Priest eine Band, „die nicht von ihrem vergangenen Ruhm lebt.“ Demnach sei es nur logisch, auch weiterhin neue Musik zu veröffentlichen. „Es besteht immer noch eine enorme Liebe und großes Interesse für dieses Album (INVINCIBLE SHIELD) und die Band.“

