Opeth veröffentlichen in Kürze ihr neues Album. Mit einigen Reaktionen zu den bisherigen Single-Auskopplungen tut sich Mikael Åkerfeldt jedoch schwer.

Am 11. Oktober 2024 soll THE LAST WILL AND TESTAMENT, das 14. Studioalbum von Opeth, erscheinen. Die ersten Singles sind bereits veröffentlicht. Darunter auch ‘§1’, bei dem Frontmann Mikael Åkerfeldt die ersten Growls seit vielen Jahren zum Besten gibt. Åkerfeldt beschleicht jedoch das Gefühl, dass dies das Einzige sei, worauf die Fans achten und Wert legen. Im Interview mit Coffee With Ola wurde er gefragt, wie er zu den Reaktionen auf die erste Single-Auskopplung steht. „Ich bin nicht in den Sozialen Medien. Offensichtlich ist die Platte noch nicht erschienen, also habe ich auch keine Rezensionen gelesen. Aber ich bin ab…