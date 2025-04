Wer einen Vorgeschmack auf die diesjährigen AC/DC-Konzerte braucht, kann sich dies mit einem rund zwei Stunden langen Live-Video holen.

AC/DC gehen immer. Nicht nur auf Platte, nicht nur live, sondern auch re-live sozusagen. Diese Gelegenheit verschafft uns nun der YouTube-Kanal riff raff. Der Betreiber hat eine Reihe von Live-Videos aus verschiedensten Kamera- beziehungsweise Handy-Blickwinkeln zu einem knapp zweistündigen Video zusammengeschnitten (siehe unten). Das Ganze geht durchaus als Retrospektive zur letztjährigen Europatournee durch, finden sich dort doch Song-Mitschnitte aus Sevilla, Gelsenkirchen, Bratislava, London, Paris, Reggio Emilia, München, Amsterdam, Dessel und Nürnberg. Die Tracklist des AC/DC-Live-Videos: 00:00 Intro 00:35 ‘If You Want Blood’ (29. Mai, Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilla) 05:44 ‘Back In Black’ (21. Mai, Veltins-Arena, Gelsenkirchen) 09:54 ‘Demon…