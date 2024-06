System Of A Down: für Malakian wichtiger als für Tankian

Serj Tankian gibt derzeit laufend Interviews, um Werbung für seine Autobiografie ‘Down With The System’ zu machen. Im Gespräch mit Moderator Patrick Ritter vom Radiosender WSOU 89.5 FM berichtet der Sänger nun von den verschiedenen Einstellungen der einzelnen System Of A Down-Musiker zur Band — insbesondere von Gitarrist Daron Malakian.

Andere Gewichtungen

So führt Serj Tankian die Spannungen innerhalb von System Of A Down auf die Haltungen der einzelnen Mitglieder zurück. „Ich glaube, dass hatte viel mit der Diskrepanz zwischen unserer Einstellung und Darons Einstellung zur Band und allem, was passierte, zu tun. Daron wurde erwachsen, und gleichzeitig wurde dies zu seinem Ein und Alles. Im Fall von John [Dolmayan, Schlagzeuger — Anm.d.A.] — auch wenn er seit dem Alter von acht Jahren trommelt — war es so, dass er viele, viele Dinge im Leben gemacht hat. Er hatte eine Comic-Buch-Firma. Shavo [Odadjian, Bassist] hat ebenfalls andere Dinge gemacht, auch wenn Musik ein großer Teil seines Lebens war. Aber für Daron war es die einzige Sache.“

Darüber hinaus erzählt der System Of A Down-Frontmann noch, wie es bei ihm selbst gelaufen ist. „Ich habe viele Sachen im Leben gemacht, in unterschiedlichen Branchen gearbeitet, habe einen College-Abschluss gemacht und bin fast spät zur Musik gekommen. Definitiv später als die anderen Jungs. Ich habe das, was passiert ist, nicht so geschätzt. An den genauen Umstand kann ich mich nicht erinnern, aber es fühlte sich so an, als ob etwas falsch an diesem Puzzle ist, dass wir seit einer sehr frühen Zeit nicht lösen konnten. Musik war zu der Zeit mein Ein und Alles geworden. Ich hatte die Götter angeschrien, dass ich Musik machen will. Das war meine Vision. Ich wusste, dass ich für den Rest meines Leben Musik machen will — komme, was wolle. Mit oder ohne System Of A Down, denn das war meine Berufung. Aber ich konnte schon früh sehen, wie sich diese Spaltung entwickelt.“

