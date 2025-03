auch interessant

System Of A Down-Drummer John Dolmayan ist in politischer Hinsicht recht konservativ unterwegs — und ein großer Befürworter von Donald Trump. So verwundert es auch nicht, dass der Alternative-Metaller im Interview mit der YouTuberin Lilian Tahmasian zu Protokoll gab, dass er froh darüber ist, dass der verurteilte Straftäter wieder im Weißen Haus sitzt. „Ich bin froh, dass er gewonnen hat, denn das bringt ein wenig Vernunft zurück“, findet der 52-Jährige.

Scheuklappensyndrom

Des Weiteren führt John Dolmayan weiter aus: „Ungeachtet dessen, was man da draußen hört, ist es mit ihm viel vernünftiger als ohne ihn. Wir brauchen Recht und Ordnung. Genau wie man nachts seine Tür abschließt, brauchen wir sichere Grenzen. Wir brauchen, dass Leute in dieses Land kommen — wir sind alle in dieses Land gekommen. Und es müssen noch mehr Leute reinkommen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sollten immer eine Bastion für Menschen sein, die sie brauchen. Vielleicht werden sie auf die ein oder andere Art in ihren eigenen Ländern unterdrückt und müssen von dort weg. Oder sie wollen nur einen Neubeginn.

Oder sie wollen ein Teil von etwas sein, das einzigartig und interessant ist wie die Vereinigten Staaten. Und ihnen sollte das erlaubt sein. Doch dann sollen sie es auf eine bestimmte Art machen: Steuern zahlen, was auch immer man macht, und sein Leben leben.“ Darüber hinaus sinnierte John Dolmayan darüber, ob System Of A Down jemals wieder ein neues Studioalbum aufnehmen könnten. „Ich weiß nicht, ob ich an diesem Punkt ein neues Album machen will. Es spielt einfach zu viel Drama mit rein. Und ich mag es, mit meinen Freunden rauszugehen, eine gute Zeit zu haben und Konzerte zu spielen. Und ich will nicht, dass das verschwindet. Es müsste von meiner Seite her sehr strenge Richtlinien geben, wenn wir mit System noch einmal eine weitere Platte aufnehmen.“

SOAD-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.