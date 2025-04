Pünktlich zum 40. Jubiläum meldete das legendäre deutsche Festival ausverkauft. Noch nie zuvor waren so früh 90.000 Tickets für das Mega-Event am Nürburgring vergriffen. Wer dennoch im Jubiläumsjahr zum Nürburgring oder in den Volkspark Dutzendteich möchte, bekommt hier die Gelegenheit dazu. Alle Infos zu den Festivals könnt ihr hier erfahren.

Gewinnt 1×2 Tickets für Rock am Ring 2025 und 1×2 Tickets für Rock im Park 2025, bereitgestellt von Lidl!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „RAR“ oder „RIP“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 22.04.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

