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Söhne von Phil Campbell halten Band am Leben

Phil Campbell And The Bastard Sons
Phil Campbell And The Bastard Sons
Foto: Promo. All rights reserved.
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Die Junioren des vor rund einem Monat verstorbenen Ex-Motörhead-Gitarristen Phil Campbell wollen weiter rocken.
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Der frühere Motörhead-Gitarrist Phil Campbell ist am 13. März 2026 total unerwartet verstorben. Im Nachgang stellte sich die Frage, wie es mit seiner Band Phil Campbell And The Bastard Sons weitergehen wird, die er 2016 mit seinen Jungen Todd, Dane und Tyla gegründet hat (und wo aktuell Julian Jenkins als Frontmann fungiert). Seine Sohnemänner haben nun den Entschluss gefasst, die Musikgruppe fortzuführen.

Die Show muss weitergehen

„Wir hatten ursprünglich eine Reihe Live-Auftritte für 2026 geplant“, heißt es im zugehörigen Statement in den Sozialen Medien. „Und viele von euch haben sich gefragt, ob die Band ohne ihren Vater weitermachen würde. Auch wenn alles im Augenblick immer noch extrem roh für uns ist, freuen wir uns bestätigen zu können, dass wir mit zwei besonderen Shows vorangehen werden. So werden wir am 22. August beim Chepstow Castle sowie am 5. September beim Hella Rock Festival als Headliner spielen. Diese Konzerte werden Gedenk-Shows sein, mit denen wir das Leben unseres Vaters feiern. Und es würde uns eine Menge bedeuten, so viele von euch wie möglich dort zu sehen.“

Beide Events steigen in Großbritannien, doch damit nicht genug: Auch beim hiesigen BOBfest in Mönchengladbach gibt sich die Formation die Ehre. „Wir haben News“, vermeldet Radio Bob! „Phil Campbells Bastard Sons werden den Slot beim BOBfest füllen und nun das Line-up vervollständigen! Todd, Dane und Tyla, die Söhne des kürzlich verstorbenen Ex-Motörhead-Gitarristen, werden seine Rock’n’Roll Legacy fortführen und beim BOBfest ein Set in seinen Ehren auf die Bühne bringen — mit der Extraportion Motörhead-Songs. Aus dem Familienprojekt ist längst eine Band geworden, die für ehrlichen, direkten und kompromisslosen Rock’n’Roll steht — und genau dieser Gedanke soll weiterleben. Lasst uns beim BOBfest gemeinsam Phil Campbell ehren und seiner gedenken.“

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Auf der Website der Gruppe finden sich darüber hinaus noch weitere Konzerte — unter anderem Anfang Juli beim Festival Holledau in Mainburg sowie Ende Juli beim Rock The Forest in Rengsdorf. Wahrscheinlich lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man davon ausgeht, dass diese Gastspiele stattfinden werden.

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Den Tod ihres alten Herren hat die Familie Campbell wie folgt bekanntgegeben: „Mit großer Traurigkeit müssen wir den Tod unseres geliebten Vaters Philip Anthony Campbell verkünden, der vergangene Nacht friedlich verstorben ist — nach einem langen und tapferen Kampf auf der Intensivstation nach einer komplexen, großen Operation. Phil war ein hingebungsvoller Ehemann, ein wundervoller Vater sowie ein stolzer und liebender Großvater, den man liebevoll ‚Bampi‘ nannte. Er wurde von allen, die ihn kannten, geliebt, und wird schmerzlich vermisst werden. Sein Vermächtnis, seine Musik und seine Erinnerungen, die er mit so vielen erschaffen hat, werden für immer weiterleben. Wir bitten freundlich darum, die Privatsphäre unserer Familie während dieser unglaublich schwierigen Zeit zu respektieren.“


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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