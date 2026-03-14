So hätte das Wochenende wahrlich nicht starten müssen. Aber es hilft nichts: Wir müssen Abschied von einem weiteren Metal-Urgestein nehmen. Der einstige Motörhead-Gitarrist Philip Anthony „Wizzö“ Campbell (oder einfach nur kurz: Phil Campbell) lebt nicht mehr. Dies hat seine Familie in den Sozialen Medien bekannt gegeben. Der Waliser starb viel zu jung und wurde lediglich 64 Jahre alt. Kürzlich hatte er bereits einige Konzerte im Frühling aus gesundheitlichen Gründen verschieben müssen.

Große OP

„Mit großer Traurigkeit müssen wir den Tod unseres geliebten Vaters Philip Anthony Campbell verkünden, der vergangene Nacht friedlich verstorben ist — nach einem langen und tapferen Kampf auf der Intensivstation nach einer komplexen, großen Operation“, heißt es im zugehörigen Statement. „Phil war ein hingebungsvoller Ehemann, ein wundervoller Vater sowie ein stolzer und liebender Großvater, den man liebevoll ‚Bampi’ nannte. Er wurde von allen, die ihn kannten, geliebt und wird schmerzlich vermisst werden. Sein Vermächtnis, seine Musik und seine Erinnerungen, die er mit so vielen erschaffen hat, werden für immer weiterleben. Wir bitten freundlich darum, die Privatsphäre unserer Familie während dieser unglaublich schwierigen Zeit zu respektieren.“

Mitte Februar informierten Phil Campbell And The Bastard Sons noch darüber, dass ihr Bandleader gerade einen „medizinischen Rat“ erhalten hatte. Und da die Gruppen diesem Folge leistete, sahen sie sich gezwungen, alle Live-Shows in Australien sowie in Europa, welche von März bis Mai geplant waren, abzusagen. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die das unseren Fans wahrscheinlich bereitet, aber Phils Gesundheit wird immer unsere oberste Priorität haben.“

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Davon betroffen waren die Gastspiele in Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Remchingen, Kopervik, Tolmin und Oberscheidweiler. Hierzulande hätte die Formation im Sommer auch beim Festival Holledau in Mainburg, beim Rock The Forest ins Rengsdorf sowie beim Bobfest in Mönchengladbach aufspielen sollen.

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Nach dem Tod von Ian Fraser Kilmister aka Lemmy Kilmister, welcher bereits am 28. Dezember 2015 das Zeitliche gesegnet hat, ist von der jüngsten Motörhead-Besetzung nur mehr Schlagzeuger Mikkey Dee (bürgerlicher Name: Micael Kiriakos Delaoglou) am Leben. Der Schwede sitzt bekanntlich bei den Scorpions hinter der Schießbude. Das gesamte Team von METAL HAMMER spricht an dieser Stelle der Familie von Phil Campbell sein aufrichtiges Beileid aus.

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