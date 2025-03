auch interessant

Rammstein haben es vorgemacht — und nun eifern immer mehr Musikgruppen ihrem Vorbild nach. Natürlich ist die Pyrotechnik gemeint, was denn sonst? Eine dieser Bands hat nun in Sachen Feuer etwas zu sehr über die Stränge geschlagen: Disturbed fackeln auf ihrer aktuell laufenden Tournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika einiges ab.

Heiß, heiß, Baby

In Chicago würden die Leute jetzt jedoch sagen: Das, was David Draiman und Co. am 8. März 2025 im United Center gezündet haben, war eindeutig zu viel des Guten. Denn wie die Chicago Tribune berichtet, loderten die Flammen direkt unter den Fahnen, mit denen der Basketball-Club Chicago Bulls seine sechs Meistertitel in der NBA feiert. Die Folge: Laut dem Artikel erlitten alle sechs Banner „erhebliche Hitzeschäden, die ihre unteren Hälften entstellten“. Die Chicago Bulls holten in der Ära von Michael Jordan in den Jahren 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 und 1998 die Meisterschaft — und erzielten damit zwei Mal in drei aufeinanderfolgenden Jahren den sogenannten „three-peat“.

„Das United Center arbeitet derzeit mit den Chicago Bulls an Optionen, um diese Fahnen zu reparieren“, lässt die Arena in einem Statement mitteilen. „Während die Flaggen für die verbleibende Spielzeit nicht zur Schau gestellt werden, gehen wir davon aus, dass sie in der nächsten Saison wieder an ihrem gewohnten Ort sind.“ Disturbed selbst haben sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Das Quartett stammt überdies aus Chicago, insofern sollte es der Gruppe durchaus am Herzen liegen, sich in irgendeiner Form zu revanchieren.

