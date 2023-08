Disturbed setzen Sprinkleranlage mit Pyros in Gang

auch interessant

Seien wir ehrlich: Live-Konzerte machen mit einer ordentlichen Portion Pyros noch viel mehr Spaß als ohne. Kein Wunder, dass immer mehr Bands in dieser Hinsicht Rammstein nacheifern. So haben auch Disturbed in ihr aktuelles Set ein bisschen Flammen eingebaut — jedoch offenbar zu viele für die Sprinkleranlage im Freedom Mortgage Pavilion in Camden, New Jersey.

Den Bogen raus

Dort traten die Nu-Metaller um David Draiman an Montag, den 21. August auf. Bei ‘Inside The Fire’, dem letzten Song ihres Sets, ließ die Formation dann schön Feuer auflodern — und löste damit das Feuerlöschsystem des Clubs aus. Unten könnt ihr euch ein paar Handyvideos davon anschauen, wie es auf die vier Musiker auf der Bühne herabregnet. Doch damit nicht genug: Disturbed ist dieses blöde Malheur bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit passiert. Schon bei der Show am 27. Juli im Cynthia Woods Mitchell Pavilion bei Houston, Texas aktivierte die Gruppe unfreiwillig die Sprinkleranlage.

Dazu kommentierte David Draiman im Nachgang auf Twitter: „Letzten Abend hatten wir in Houston ein erstes Mal. Unsere Pyrotechnik löste die Brandunterdrückungsanlage auf der Bühne am Ende unseres Sets zugunsten einer überraschenden Regendusche aus.“ Gitarrist Dan Donegan schrieb hierzu auf Instagram: „Houston, wir haben ein Problem! Während der Zugabe haben wir so viele Pyros abgefackelt, dass dadurch das Sprinklersystem aktiviert wurde und es Eimer auf uns herab geregnet hat. Das geht sicher als eines unserer denkwürdigsten Konzerte in die Geschichte ein. Obendrein sind meine In-Ear-Monitore und womöglich weitere Ausrüstung kaputt. Was für eine Nacht!“

.@Disturbed brought so much heat tonight in Camden, they set off the venue’s sprinkler system. Stay tuned for our review and more photos from the band’s fiery performance at @Freedom_Pav

[📷: @mattbishopphoto] #Disturbed pic.twitter.com/Ud5AVySjmw — The Rock Revival (@the_rockrevival) August 22, 2023

DIVISIVE VON DISTURBED BEI AMAZON HOLEN!

Normally I hate Mondays, but any day with Breaking Benjamin and Disturbed is a good day. All the songs we wanted got played, and the pyrotechnics got so tall it tripped the stage sprinkler system during the encore. Did phase Disturbed at all. Perfect experience of a Show!🤘😛🤘 pic.twitter.com/XuCfsPGp3Q — jeeperhoss (@WanderingHoofer) August 22, 2023

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.