Als Disturbed Mitte der Neunziger einen neuen Sänger suchten, hatten Dan Donegan und Co. auch Whitesnake-Gitarrist Joel Hoekstra im Auge.

Ohne David Draiman wären Disturbed nicht Disturbed. Doch es hätte sich tatsächlich ergeben können, dass ein anderer Sänger bei der Metal-Band am Mikro steht. So suchten Brawl, wie die Band ursprünglich hieß, 1996 nach einem neuen Frontmann. Originalvokalist Erich Awalt war nach dem ersten Demo ausgestiegen. Wie Gitarrist Dan Donegan in den Sozialen Medien offenbarte, hatte die Gruppe neben Draiman auch einen gewissen Joel Hoekstra (Whitesnake, Trans-Siberian Orchestra, Night Ranger) buchstäblich auf dem Zettel. Archivgold "Ich habe mich durch Erinnerungsstücke von Disturbed gewühlt und dabei diese Notizzettel gefunden, als wir 1996 Sänger haben vorsingen lassen", schreibt Donegan zu seinem Fund.…