In der Bay Area hat sich aus Mitgliedern von legendären Bands eine neue Thrash Metal-Formation zusammengefunden. So kollaborieren bei Nefarious Frontmann Katon W. De Pena (Hirax), Bassist Tom Gears (Blind Illusion, Ancient Mariner), Schlagzeuger Will „Beastman“ Carroll (Death Angel) sowie die Gitarristen Rick Hunolt (Ex-Exodus, Diehumane) und Doug Piercy (Heathen, Anvil Chorus).

Nakkeknaekker

„Ich fühle mich so geehrt, in dieser fantastischen Gruppe von Kerlen zu sein“, kommentiert der frühere Exodus-Schredderer Hunolt. „Wir werden bald ein bisschen Old School-Thrash auf euch Mistkerle loslassen. Es ist lange überfällig. Und ich bin zuversichtlich, dass ihr es so sehr lieben werdet wie wir. Ihr — unsere Metal-brüder und -Schwestern — verdient es. Wir sehen uns auf Tour.“

Darüber hinaus ergänzt Katon W. De Pena: „Wir sind keine Band. Wir sind eine Gang, die bereit ist, Schädel zu zerschmettern und Trommelfelle zum Bluten zu bringen. Die Nacken werden Muskelkater haben!“ Des Weiteren führt Doug Piercy aus: „Wir sind wirklich begeistert, dieses Zeug endlich zu veröffentlichen und darüber zu sprechen. Es wurde für eine Weile unter Verschluss gehalten. Weitere verrückte Videos und Shows kommen bald. Wir hoffen, allen gefällt dieser Release so sehr, denn wir hatten eine Menge Spaß dabei, es für euch alle zu machen.“

EXODUS-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Das Debütalbum von Nefarious heißt ADDICTED TO POWER und erscheint am 18. Juli 2025 über Relentless „Metal“ Records, das Vinyl kommt mittels Hectic/Bleeding Priest Records. Und den ersten Song ‘One Nation Enslaved’ könnt ihr direkt hier anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.