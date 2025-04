In einem neuen Interview mit Nikki Blakk vom Radiosender 107.7 The Bone, sprach Exodus-Sänger Rob Dukes, der im Januar zur Band zurückkehrte, über den aktuellen Stand der Aufnahmen des neuen Materials. Laut Dukes, finden aktuell die Gesangsaufnahmen statt. Allerdings halte er „nur zwei oder drei Stunden durch“ und sei anschließend „bis zum nächsten Tag ziemlich erschöpft.“

Ein bisschen anders

Auch gibt Rob Dukes an, dass das anstehende Album elf Lieder umfassen wird und erläutert, in welche musikalische Richtung es geht: „Es ist verdammt heavy, düster und cool. Aber was mich daran überrascht hat, war, dass ein bisschen Motörhead-mäßiger Rock dabei war. Ich dachte mir: ‘Oh, cool, Mann. Das ist mal etwas anders als sonst.’ Es war echt cool. Und so kann ich ein bisschen aus dem Rahmen fallen, was nett ist. Eine tolle Herausforderung.“

„Ich kann es wirklich mit nichts anderem vergleichen“, meint der Sänger. Demnach gebe es „Elemente von allem“, was typisch für die Bay-Area-Thrasher ist, aber „sie sind auch über diese Elemente hinausgegangen“. Zudem führt er an, dass Exodus „die Messlatte in Sachen Thrash immer noch ziemlich hoch legen. Ich meine, Gary und Tom sind einfach unglaublich.“ Deshalb fühle er sich „wirklich geehrt und privilegiert, ein Teil davon zu sein.“

Dann erinnert sich Dukes daran, wie es anfühlte, nach zehn Jahren zu Exodus zurückzukehren: „Es ist schon verrückt, dass das passiert ist. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich wusste nicht, dass ich einen Anruf bekomme, bevor er kam. Und ich musste erst darüber nachdenken.“ Dies sei kurz vor Weihnachten 2024 gewesen, wie er weiter erzählt. Nach reiflicher Überlegung, habe er zugesagt und damit begonnen, sich in die neuen Sachen reinzuhören. „Sie gaben mir eine Liste mit Songs, die möglicherweise in der Setlist stehen, und dann die Setlist für diese eine Show. Ich habe jeden Tag zugehört und versucht, mir die Texte, die Phrasierungen und so weiter zu merken.“

