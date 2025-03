auch interessant

Exodus arbeiteten zurzeit bekanntlich an neuem Material. Daraus soll allerdings nicht nur ein Studioalbum werden, wie der auch bei Slayer spielende Gitarrist Gary Holt nun im Interview beim The Chuck Shute Podcast ausplauderte. Laut dem Haupt-Songwriter der Thrash Metal-Formation ist der Plan, aus den eingespielten Songs zwei Nachfolger für das 2021 veröffentlichte PERSONA NON GRATA zu machen.

Lukrative Vorarbeit

„Wir sind seit zwei Wochen im Studio“, erstattet der Exodus-Riff-Schmied Bericht über den Fortschritt der Arbeiten. „Tom schließt gerade die Drums ab. Wir haben uns hierbei ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Im Moment nehmen wir zwei Platten auf. Es fehlen uns noch ein paar Songs dafür. Unser absolutes Ziel ist, zwei Alben mit zerschmetterndem Material zu erreichen. Keine Füller. Wir haben uns gedacht: Wir haben die Lieder, also lasst sie uns aufnehmen. Und wenn es an der Zeit ist, den Nachfolger zu veröffentlichen, ist er fertig und schon auf Lager. Die Chancen sind jedoch, dass ich schon wieder neue Sachen habe, die mit rein genommen werden müssen, wenn es an der Zeit dafür ist. Doch dann gehen wir zwei Wochen lang ins Studio und nicht zwei Monate.“

Darüber hinaus hakte Chuck Shute nach, ob dies bedeute, dass Exodus das erste neue Opus rausbringen, wenn es fertig ist, und mit der zweiten Scheibe ein wenig warten. „Ja, wir behalten das zweite Album auf Lager — startklar“, bestätigt Gary Holt. „So werden wir auch keine Ausfallzeit haben. Schließlich werden wir nicht jünger. So können wir ruhig ein bisschen extra hart arbeiten.“ Des Weiteren gab Holt Auskunft darüber, wann das erste Werk erscheinen soll: „Wir zielen auf eine Veröffentlichung im Frühling nächsten Jahres ab — später Winter oder Frühjahr. Zunächst hofften wir darauf, es noch dieses Jahr zustande zu bringen, doch dann hätten wir uns beeilen müssen.

EXODUS-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Und da wir versuchen, 20 bis 22 Stücke einzuspielen, und die Zeit dafür brauchen, wird es das letzten Endes wert sein. Und das Zeug ist verdammt phänomenal. Wir sind definitiv ein hart arbeitender Haufen und haben keine Angst, uns den Arsch aufzureißen. Und es wird uns perspektivisch etwas Arbeit sparen. In der kleinen Pause zwischen den Alben werden wir dazu in der Lage sein, ein bisschen zu entspannen. Vielleicht kann ich dann endlich mal Urlaub machen. Ich hatte noch nie Urlaub.“ Beim neuen Material feiert der frühere Exodus-Frontmann Rob Dukes seine Rückkehr — zuvor hatte sich die Band von Sänger Steve „Zetro“ Souza getrennt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.