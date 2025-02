Exodus: Rob Dukes genauso überrascht wie jeder

Exodus haben bekanntlich kürzlich ihren Sänger Steve „Zetro“ Souza rausgeschmissen und durch dessen Vorgänger Rob Dukes ersetzt. Letzterer sei laut eigener Aussage „genauso überrascht“ wie alle anderen auch gewesen, als er die Anfrage von seinen alten Band-Kollegen bekommen hat. Dies gab der Schreihals im Interview mit Mark Strigl zu Protokoll.

Leben umgekrempelt

„Es ist so gelaufen: Lee Altus [Exodus-Gitarrist — Anm.d.R.], Gary Holt [Gitarrist] und Tom Hunting [Schlagzeuger] haben mich alle einzeln angerufen, um abzuklopfen, wie es bei mir aussieht. Und dann haben sie mich gefragt — und ich habe gesagt: Sicher. Ich werde nicht darüber reden, warum sie getan haben, was sie getan haben. Das müssen sie selbst machen. Ich habe mehr oder weniger eine Ahnung.“

Des Weiteren eröffnete der alte-neue Exodus-Frontmann: „Ich war so überrascht wie du. Gary und ich reden nicht so viel miteinander, aber Tom und ich andauernd. Lee und ich reden regelmäßig über Hockey und machen einander von der Seite an — ich bin Rangers-Fans, er ist Flyers-Fan. Wir sind also immer in Kontakt, besonders während der Hockey-Saison. Es kam jedenfalls auch für mich aus dem Nichts. Und ich habe mir einen Tag Zeit genommen und entschieden: Ich kann es so einrichten, dass es funktioniert. Denn ich muss mein Leben als Autobauer und Schweißer, das ich mir zehn Jahre aufgebaut habe, auf Eis legen.

Aber ich habe mich mit den Leuten, für die und mit denen ich arbeite, zusammengesetzt und ihnen die Situation erklärt. Sie meinten: ‚Ja, mach es. Man lebt nur einmal.‘ Und ich meinte: ‚Okay, cool, genauso sehe ich das auch.‘ Also hat alles geklappt. Jeder ist begeistert und glücklich.“ Des Weiteren plauderte Dukes aus, dass er im März ins Studio geht, um die Vocals für das neue Exodus-Album einzusingen.

