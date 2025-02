Exodus-Rückkehrer Rob Dukes freut sich schon darauf, was er mit seinen neuen beziehungsweise alten Band-Kollegen alles anstellen wird.

Nachdem bei Exodus mal wieder ein Sängerwechsel stattgefunden hat, Steve "Zetro" Souza also erneut raus ist und Rob Dukes mal wieder am Start ist, hat sich Letzterer zu Wort gemeldet. In einer Videobotschaft bei Instagram, die mittlerweile offenbar gelöscht wurde, freut sich der 56-Jährige auf die anstehenden Live-Schandtaten. Zweiter Anlauf "Wie geht's euch?", begrüßt Dukes die Exodus-Fans. "Hier ist Rob Dukes. Ja, ich bin zurück. Ich wollte all den Fans danke sagen für all die Unterstützung. Und ich freue mich darauf, rauszugehen und wieder Metal mit den Jungs zu spielen und all die Fans auf der Welt zu sehen. Also…