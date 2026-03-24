Ill Niño bereiten sich derzeit eigentlich darauf vor, dass 25. Jubiläum ihres Debütalbums REVOLUTION REVOLUCIÓN im Rahmen einer großen Tournee zu feiern. Hierbei stehen einige Konzerte in Südamerika, den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa auf dem Programm. Um diese Auftritte anständig meistern und den Fans live etwas bieten zu können, hatten die US-Metaller mit Xander Raymond Charles Anfang dieses Jahres einen neuen Gitarristen angeheuert — und diesen nun wieder vor die Tür gesetzt.

Kurzfristiger Entschluss

Charles war davon ziemlich überrascht, wie er in den Sozialen Medien mitteilt. Denn immerhin finden die ersten geplanten Shows bereits in wenigen Wochen statt. „Anfang 2026 haben mich Ill Niño angestellt, um ein dauerhafter Ersatz und das neueste Band-Mitglied zu werden“, schreibt Xander im zugehörigen Statement. „Letzten Abend habe ich allerdings einen Anruf bekommen, bei dem sie mir verklickert haben, dass sie mich nicht mehr als Ersatz brauchen. Das ist ein totaler Schock für mich, weil ich mich für mehrere Monate verpflichtet hatte.

Und das erste Konzerte steigt in drei Wochen. Man hat mir gesagt, dass die Entscheidung überhaupt nicht in meiner Hand liegt, und ich nichts damit zu tun hatte. Ab dem heutigen Tag bin ich also verfügbar für Arbeit. Wenn jemand einen Gitarristen braucht: Ich bin da. Ich halte mein Wort. Und ich halte mich an das, was ich zusage. Zu guter Letzt möchte ich noch sagen, dass es keine böses Blut gibt, und ich verstehe, dass dies eine rein geschäftliche Entscheidung ist. Ich wünsche Ill Niño nur das Beste.“

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Bei Ill Niño gab es immer wieder Veränderungen bei der Besetzung. Vom klassischen Line-up sind nur mehr Schlagzeuger Dave Chavarri und Bassist Lazaro Pina übrig. Sänger Christian Machado sowie die beiden Gitarristen Diego Verduzco und Ahrue Luster sind 2019 ausgestiegen. Beide Parteien wollten zunächst als Ill Niño weitermachen. Letztlich einigte man sich darauf, dass Chavarri und Pina die Namensrechte bekommen. Machado, Verduzco und Luster gründeten im Anschluss mit Lions At The Gate eine andere Formation.

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