Ill Niño: Ehemalige Mitglieder gründen neue Band

Gitarrist Ahrue Luster und Sänger Cristian Machado mit Ill Niño beim Rockstar Energy Mayhem Festival am 6. Juli 2014 in Mountain View, Kalifornien

Nach ein paar Monaten Ruhe um die Streithähne von Ill Niño gibt es nun interessante Neuigkeiten. Die einstigen Mitglieder Cristian Machado (Gesang), Ahrue „Luster“ Ilustre (Gitarre) und Diego Verduzco (Gitarre) haben zusammen mit Bassist Stephen Brewer sowie Schlagzeuger Fern Lemus eine neue Band mit Namen Lions At The Gate gegründet. Die Debütsingle ‘Not Even Human’ ist auch schon fertig und soll am 04.06.2021 veröffentlicht werden.

„Ich kann es kaum in Worte fassen, wie glücklich ich darüber bin, wie das alles gelaufen ist“, zeigt sich Luster im Interview mit Rock Talks erfreut. Der Verlust des Band-Namens an die verbliebenen Mitglieder um Schlagzeuger Dave Chavarri ist demnach auch kein Thema mehr. „Die Musik von Lions At The Gate ist meiner Meinung nach besser als alles, was ich zuvor mit Cristian gemacht hatte. Und das schließt sämtliche Ill Niño-Alben mit ein.“

Nicht so lahm wie Ill Niño

Rein musikalisch geht die Band der Ex-Ill Niño-Musiker einen etwas geschliffeneren Weg, berichtet der Gitarrist weiter. „Es gibt viel Gesang, und wir haben zwar sehr viel Produktion in die Platte gesteckt, aber sie ist trotzdem auch heavy. Mit Ill Niño haben wir drei bis sechs Monate gebraucht, um ein Album aufzunehmen. Das Lions At The Gate-Debüt hat gerade mal zwanzig Tage gebraucht, und die Songs sind besser als alles, was wir jemals zuvor komponiert haben.“