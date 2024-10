All For Metal im Interview. Rückblick auf das Summer Breeze und die Festivalsaison 2024. Neue Alben von Zeal & Ardor, Within The Ruins u.a.

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit Die Redaktion blickt auf das Summer Breeze 2024 und eine abwechslungsreiche Open Air-Saison 2024 zurück. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Zeal & Ardor GREIF Within The Ruins PHENOMENA II Nile THE UNDERWORLD AWAITS US ALL Wintersun TIME II Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview All For Metal veröffentlichen ihr…